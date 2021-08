Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap opera Una vita, e le anticipazioni delle nuove puntate in onda per tutto il mese di agosto 2021 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Genoveva, la quale dovrà fare i conti con le pesanti accuse legate alla morte di Marcia che sfoceranno nel suo arresto. Questa non sarà l'unica brutta sorpresa che la riguarderà, poiché Salmeron perderà anche il bimbo che portava in grembo.

Intanto Camino, dopo aver accettato di convolare a nozze con Ildefonso, farà perdere le sue tracce per qualche tempo.

Le nuove anticipazioni di Una Vita, puntate agosto 2021

Le anticipazioni di Una Vita relative agli episodi di agosto 2021 riportano che Genoveva sarà coinvolta nelle indagini di Mendez sul decesso di Marcia che la metteranno nei guai. La dark lady di Acacias, infatti, finirà dietro le sbarre ma non vi resterà a lungo. Grazie al prezioso aiuto del suo avvocato Velasco, Salmeron lascerà il carcere prima del previsto.

Genoveva quindi tornerà in libertà, ma il rapporto con il marito Felipe sarà profondamente diverso. L'avvocato di Acacias non crederà nell'innocenza della moglie e comincerà ad avere un atteggiamento di sfida nei suoi confronti, un comportamento che spingerà la coppia ad arrivare ai ferri corti.

Genoveva perde il figlio che aspettava da Felipe

Al culmine di una lite con Felipe, Genoveva cadrà a terra e sarà necessario portarla in ospedale. Le anticipazioni di Una Vita di agosto 2021 rivelano che, dopo le visite mediche, Alvarez Hermoso verrà informato del fatto che sua moglie ha perso il bambino che portava in grembo.

Felipe dovrà dare la triste notizia alla consorte, che ovviamente non la prenderà bene e giurerà vendetta nei confronti del marito.

Camino accetterà di convolare a nozze con Ildefonso, malgrado si tratti di una persona che non ama. Il colpo di scena arriverà quando la donna farà perdere le sue tracce poco prima della data prevista per le nozze.

Camino sparirà nel nulla senza dare alcun tipo di preavviso alle persone care.

Quando Felicia ed Emilio saranno sul punto di avvertire le forze dell'ordine per la sparizione, Camino tornerà nel quartiere.

Cinta ed Emilio lasciano il quartiere: anticipazioni Una Vita agosto 2021

Occhi puntati anche su Arantxa, la quale ritornerà ad Acacias per assistere alle nozze di Cinta, pronta a coronare il suo sogno d'amore con Emilio. I due, dopo aver pronunciato il "fatidico sì", partiranno per l'Argentina.

Rosina e Liberto, invece, si ritroveranno a fare i conti con l'allagamento della loro abitazione per un guasto, e si vedranno costretti ad accettare la proposta di Servante, il quale consiglierà loro di trasferirsi per qualche tempo nella sua pensione, almeno fino a quando la loro casa non sarà nuovamente abitabile.