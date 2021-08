Gli appassionati di Love is in the air non resteranno orfani della loro soap del cuore. Manca poco più di un mese all'inizio dei programmi autunnali su Canale 5 e i telespettatori della serie turca, che in pochissimo tempo ha saputo conquistare l'affetto del pubblico italiano, cominciano a chiedersi che fine faranno i bellissimi Eda e Serkan. Le avventure appassionanti dei due protagonisti non saranno cancellate, ma così come avvenuto lo scorso anno con DayDreamer, potrebbero subire dei cambi di programmazione. Il day-time è salvo ma in un'altra fascia oraria.

La serie potrebbe essere trasmessa in un'altra fascia oraria

Secondo quanto rivelato dai palinsesti ufficiali di Mediaset, il mese di settembre porterà con sé anche i programmi cult della rete ammiraglia. Ripartirà su Canale 5 Uomini e Donne, che si posizionerà nella sua abituale fascia che va dalle 14:45 alle 16:05 circa, ma inizieranno anche i reality simbolo di Canale 5. Come è ormai noto, quest'anno Amici, giunto alla sua ventunesima edizione partirà in anticipo, ossia il 18 settembre, e tornerà anche il Grande Fratello Vip. Ciò significa che ci sarà spazio per i day-time del talent show e del reality.

In termini di tempo, tutto questo si traduce in uno slittamento in avanti, per ciò che concerne l'orario, di Love is in the air.

La soap ambientata a Istanbul potrebbe iniziare, quindi, intorno alle 16.45, con la consueta durata di 45 minuti per episodio. Subito dopo seguirà Pomeriggio Cinque, anche quest'anno condotto da Barbara D'Urso ma in edizione molto più breve e più concentrata sull'attualità.

Il destino di Eda e Serkan

Insomma, mentre Brave and Beautiful, altra serie turca attualmente in onda, pare destinata a una collocazione nel pomeriggio domenicale, Love is in the air farà compagnia ai telespettatori tutti i giorni, dal lunedì al venerdì così come è stato fino ad oggi dallo scorso 31 maggio.

Canale 5 pare non voler rinunciare alla serie che ha fatto breccia nel cuore del pubblico. D'altra parte, la soap conta, nella sua formulazione italiana, ben 156 puntate, di cui 117 nella prima stagione. Quindi, facendo un veloce calcolo, si andrà ben oltre il periodo autunnale.

Eda e Serkan hanno ancora molto da dire ai telespettatori: se la prima stagione si concluderà con quello che sembrerà essere un addio definitivo tra i due protagonisti, nella seconda stagione il ritorno della fiorista, ormai architetto affermato, rimescolerà le carte in regola.

Un salto temporale di ben cinque anni mostrerà Eda al fianco di una dolce e acuta bimba che si rivelerà essere la figlio di Bolat. Insomma, colpi di scena e batticuori saranno ancora al centro della serie turca.