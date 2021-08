Le anticipazioni di Una vita annunciano nuovi sviluppi nelle indagini riguardanti l’omicidio di Marcia Sampaio. Grazie alla nuova testimonianza di Cesareo Villar e della domestica Laura Alonso, il commissario Mendez si presenterà a casa di donna Genoneva Salmeron e la dichiarerà in arresto per aver ucciso Marcia. Nel frattempo, Camino Pasamar lascerà un biglietto alla sua famiglia e farà perdere le sue tracce. Che cos’altro accadrà nelle puntate della soap firmata Aurora Guerra in onda da sabato 7 a venerdì 13 agosto? Arantxa Aranguren tornerà ad Acacias per assistere alle nozze di Cinta Dominguez ed Emilio Pasamar, e rivedrà la guardia del quartiere.

Cosa accadrà tra i due?

Anticipazioni Una Vita fino al 13 agosto: Cesareo cambia la sua versione dei fatti

L’atteggiamento maschilista di Ramon e Antonito manderà in bestia le loro mogli e così Lolita e Carmen metteranno in atto un ottimo stratagemma per convincere il giovane Palacios a prendersi cura del piccolo Moncho. Nel frattempo, Felipe verrà a sapere da Liberto che il commissario Mendez ha arrestato Cesareo; l’avvocato deciderà di prendere le sue difese. La guardia del quartiere Acacias cambierà la sua versione dei fatti e dirà al suo avvocato difensore di essere sicurissimo che Marcia non è stata uccisa da Santiago. Intanto, Velasco informerà donna Salmeron che l’omicidio di Ursula Dicenta è stato archiviato.

Nel mentre, Emilio racconterà a Felicia che Idelfonso è convinto che Camino non sia innamorata di lui e che il suo cuore batta per un’altra persona.

Camino sparisce nel nulla

Cinta e Bellita saranno ancora alle prese con i preparativi del matrimonio della giovane Dominguez e, quando si renderanno conto tra le risposte all’invito alle nozze manca quella di Arantxa, si preoccuperanno tantissimo per la loro ex cameriera.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La domestica Laura, intanto, si troverà in una clinica ma ben presto si scoprirà che si trova là per far visita a una ragazza che si chiama Lorenza. Per la prima volta, Antonito si troverà da solo ad accudire il figlio Moncho. La proprietaria del Nuovo Secolo troverà un misterioso biglietto scritto da Camino e si allarmerà.

Non vedendo più la sua promessa sposa, Ildefonso pretenderà di sapere i motivi dell’assenza di Camino; Felicia mentirà dicendo che la giovane Pasamar è andata in un convento e che sarà via per qualche giorno.

Spoiler Acacias 38, trame puntate 7-13 agosto: Genoveva arrestata

La domestica Alonso racconterà prima a Felipe e poi al commissario Mendez di aver sentito il signor Becerra e donna Salmeron litigare per un coltello che è rimasto in possesso di Genoveva. La strana assenza di Camino farà preoccupare molto la sua famiglia, e così Emilio e Cinta si metteranno subito a cercarla, ma non riusciranno a trovarla. Quando saranno sul punto di denunciare la scomparsa di Camino alla polizia, la ragazza tornerà spontaneamente al ristorante.

Ildefonso, preoccupato per la sua promessa sposa, chiederà maggiori spiegazioni.

Cesareo riceverà un’accoglienza molto calorosa dagli abitanti di Acacias. Arantxa giungerà ad Acacias per essere presente al matrimonio di Cinta ed Emilio, e per l’occasione, rivedrà la guardia del quartiere. Il commissario Mendez, dopo le dichiarazioni della domestica Laura, deciderà di andare a casa di Genoveva e l’arresterà per aver ucciso a sangue freddo Marcia; la moglie di Felipe capirà che l’avvocato ne era al corrente e non ha mosso un dito per difenderla ed evitare l’arresto.