Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita: le anticipazioni delle puntate in onda per tutto il mese di settembre 2021 su Canale 5 rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul personaggio di Ildefonso: l'uomo sarà sempre più in crisi con sua moglie a causa di un segreto che custodisce e che non ha avuto ancora il coraggio di confessarle. Grande attesa anche per il processo che si terrà nel quartiere per la morte di Marcia e che vedrà protagoniste Genoveva e Laura.

Crisi tra Ildefonso e Camino dopo le nozze: anticipazioni Una Vita settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Una Vita di settembre 2021, rivelano che dopo le nozze la situazione tra Camino e Ildefonso non sarà affatto delle migliori.

L'uomo, infatti, si rifiuterà di avere dei rapporti intimi con sua moglie e questo suo atteggiamento non farà altro che destare i sospetti da parte della donna, la quale si renderà conto ben presto che c'è qualcosa di "non detto" nel loro rapporto coniugale.

La scelta di Ildefonso di astenersi da rapporti intimi, finirà per aprire una crisi tra Ildefonso e sua moglie e soltanto col passare del tempo, si scoprirà la verità dei fatti. Ildefonso, infatti, custodisce un segreto che in un primo momento non avrà il coraggio di confessare a sua moglie.

Ildefonso nasconde un segreto intimo

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita del mese di settembre, rivelano che col passare del tempo, Ildefonso deciderà di aprirsi con sua moglie e di confessarle apertamente qual è questo segreto intimo che gli impedisce di avere rapporti intimi con la donna che ha sposato, giurando di amarla per sempre.

Inoltre nel corso delle prossime puntate della soap opera spagnola in onda su Canale 5, ci sarà spazio anche per l'atteso processo legato alla morte di Marcia. In particolare Genoveva, dopo essere stata scarcerata dalla scottante accusa di essere l'assassina della domestica brasiliana, dovrà presentarsi in Tribunale e non sarà l'unica a dover dare la sua testimonianza.

Laura testimonia al processo per il delitto di Marcia: anticipazioni Una Vita settembre

Le anticipazioni di Una Vita di settembre 2021, infatti, rivelano che la testimonianza di Cesareo sarà smontata dall'avvocato Velasco, il quale riuscirà a dimostrare che il guardiano non ha visto Genoveva sul luogo del delitto.

Occhi puntati pure su Laura: anche per lei arriverà il momento di presentarsi in tribunale per il processo.

La sua sarà una testimonianza molto attesa, che renderà particolarmente nervoso Felipe. L'avvocato, infatti, teme che Laura possa tradirlo e raccontare una versione dei fatti diversa da quella reale.