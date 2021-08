Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni quotidiane di Una vita. Al momento la TV Soap spagnola va in onda su Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle 14:10. Nonostante siano passati diversi anni dal suo esordio, continua a riscuotere un notevole successo.Alla base di ciò vi è la caratterizzazione dei personaggi e le dinamiche sempre più intricate.

Nelle puntate del 23 e del 24 agosto le sorprese non mancheranno. In particolare, Genoveva rischierà di perdere la vita a causa della caduta. Verrà portata in ospedale, ma il bambino che ha in grembo non riuscirà a sopravvivere.

Felipe sarà inconsolabile e si darà la colpa di tutto, mentre José, finalmente, verrà a sapere delle vere intenzioni di Bellita riguardo alla partenza. Infine, Camino e Anabel avranno modo di conoscersi.

Anticipazioni di Una vita di lunedì 23 agosto

Stando alle anticipazioni della puntata del 23 agosto di Una vita, Genoveva, dopo la caduta, verserà in gravi condizioni. I medici, infatti, non saranno certi che possa sopravvivere. Tutti gli abitanti di Acacias, nonostante non nutrano sentimenti positivi per lei, decideranno di unire le forze per dedicarle delle preghiere. Funzioneranno?

Nel frattempo, Felipe si sentirà responsabile per l'accaduto. I sensi di colpa non faranno altro che tormentarlo e non riuscirà a darsi pace.

Ovviamente, sarà molto preoccupato anche per il bambino che la donna porta in grembo. Riuscirà a sopravvivere?

L'avvocato riceverà tutto il sostegno possibile dai suoi amici. Anche davanti a una situazione così complessa, non smetteranno di provare a tranquillizzarlo. Inoltre, gli diranno che il commissario Mendez non sta indagando su di lui e quindi non c'è alcun rischio di finire in prigione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo una lunghissima attesa, il dottore che ha in cura Genoveva comunicherà a Felipe che la donna non è più in pericolo di vita. Ma il bambino?

Una vita, trama del 23 agosto: Anabel e Camino stringeranno amicizia

Nella puntata di martedì 23 agosto di Una vita, si scoprirà che, nonostante le cure dei medici, Genoveva ha perso il bambino.

Sarà un dolore devastante che si abbatterà con forza su Felipe. L'uomo, infatti, continuerà a sentirsi responsabile per l'accaduto.

Nel frattempo, Bellita continuerà a non trovare il coraggio per confessare la verità a suo marito. Sarà Alodia a prendere in mano la situazione e a dire a José che la donna non ha alcuna intenzione di trasferirsi in California. Come la prenderà José? Accetterà il suo pensiero?

Intanto, Anabel e Camino avranno modo di conoscersi. Tra le due nascerà subito un incredibile intesa. Poi, con la presenza di Marcos e ad IIdefonso decideranno di pranzare insieme.