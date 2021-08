L'appuntamento con la soap Una vita è confermato per tutto il mese di settembre 2021 in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni riguardanti le trame dei nuovi episodi, rivelano che ci sarà spazio per il processo legato alla morte di Marcia che vedrà protagonista Genoveva, la quale continuerà a ribadire la sua (falsa) innocenza. Occhi puntati anche su Felipe che si ritroverà a fare un sogno "strano" che avrà come protagonista proprio sua moglie, mentre Felicia ritroverà di nuovo il sorriso.

Genoveva affronta il processo: anticipazioni Una Vita settembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita del mese di settembre, rivelano che grazie all'aiuto dell'astuto avvocato Velasco, la dark lady Genoveva riuscirà a "farla franca" al processo legato alla morte di Marcia.

Il legale, infatti, riuscirà a smontare la tesi di Cesareo (che sosteneva di aver visto la donna nei pressi del luogo in cui venne uccisa la povera domestica brasiliana) e, grazie alla sua astuzia, farà in modo che la donna sia professata innocente ed estranea ai fatti. Un duro colpo per Felipe che non crederà affatto nell'innocenza della donna che ha sposato.

Felipe sogna di ammazzare Genoveva

L'avvocato, infatti, continuerà a essere convinto che sia proprio Salmeron l'artefice della morte di Marcia e continuerà a lottare per far sì che emerga la verità dei fatti. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni del mese di settembre di Una Vita, rivelano che Felipe arriverà a fare anche un sogno alquanto strano, in cui si verificherà una scena "spietata".

L'avvocato di Acacias, infatti, sognerà di ammazzare sua moglie. Giorno dopo giorno, Felipe sarà sempre più divorato dalla rabbia per l'esito del processo e si impegnerà affinché il vero responsabile della morte di Marcia sia consegnato nelle mani della giustizia. Intanto, il rapporto tra Genoveva e l'avvocato Velasco diventerà sempre più "intimo": i due si lasceranno trasportare anche dalla passione, mostrandosi così sempre più complici.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

È amore tra Felicia e Marcos: le trame di Una Vita del mese di settembre

Occhi puntati anche su Felicia: le anticipazioni delle puntate di settembre della soap opera spagnola, rivelano che la donna riuscirà finalmente a ritrovare la felicità e il sorriso di una volta. Felicia, dopo l'arrivo di Marcos in quartiere e il rapporto sempre più stretto che riuscirà a creare con l'uomo, si renderà conto di essersene innamorata.

I due, quindi, confesseranno reciprocamente i loro reali sentimenti e a quel punto decideranno di intraprendere una relazione d'amore, anche se in un primo momento preferiranno mantenere il segreto.