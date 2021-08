Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le Stelle 2021, il fortunato show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci in prime time.

La prima puntata del varietà è in programma il prossimo sabato 16 ottobre e, intanto, la presentatrice sta mettendo a punto quello che sarà il nuovo cast di concorrenti che si metteranno in gioco sulla pista di ballo più famosa del piccolo schermo. Tra i nomi in lizza spicca quello della conduttrice Paola Barale, assente in tv da un po' di anni.

I retroscena sul cast di Ballando con le stelle 2021

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena su Ballando con le stelle, rivelano che Milly Carlucci potrebbe accogliere nel suo show lPaola Barale, conduttrice e showgirl che in passato è stata protagonista di diverse trasmissioni di successo.

Ultimamente, però, è un po' scomparsa dai radar del piccolo schermo e le sue apparizioni televisive sono sempre più sporadiche.

Il grande ritorno per Paola Barale potrebbe avvenire proprio con lo show di punta del sabato sera autunnale di Rai 1. Si vocifera, infatti, che la trattativa sarebbe già conclusa e che la showgirl si appresterebbe a diventare una delle nuove partecipanti del varietà.

Marcell Jacobs rompe il silenzio su Ballando 2021

Al momento, però, sia Paola che la padrona di casa di Ballando, Milly Carlucci, non si sono ancora espresse su questa notizia.

Inoltre, nel cast di Ballando con le stelle 2021 arriverà anche il campione di atletica Marcell Jacobs, reduce dal trionfo alle Olimpiadi di Tokyo.

In una recente intervista, ha confermato che parteciperà ad una puntata dello show di Rai 1, ma solo come "ballerino per una notte".

"Farò il ballerino per una notte. Mi esalta l'idea di prendere parte a Ballando con le stelle, anche se non potrei mai fare il concorrente", ha dichiarato l'atleta.

Tra i nuovi concorrenti spicca Morgan, Mussolini potrebbe ritornare nel cast

Tornando al cast di concorrenti di questa nuova edizione, l'unico che ad oggi ha confermato la sua partecipazione è il cantautore Morgan, che sarà ufficialmente nel cast.

Tra i nomi in pole position, spiccano anche quelli di Federico Fashion Style e quello della giunonica Sabrina Salerno.

Un'altra delle novità di Ballando con le stelle 2021, potrebbe avere il nome di Alessandra Mussolini, discussa concorrente della passata edizione del talent show Rai.

Questa volta, Mussolini potrebbe ritornare nel cast dello show di Milly Carlucci, ma con un ruolo inedito. Per lei, infatti, si vocifera di una possibile approdo nella cosiddetta "anti-giuria" del programma, dove si ritroverebbe a fare da "bastian contrario" ai commenti dei giudici ufficiali.