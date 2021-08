Prosegue l'appuntamento con la soap Una vita e le anticipazioni spagnole delle nuove puntate, che presto arriveranno anche su Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Camino e Ildefonso: ci sarà un triste evento che spiazzerà per sempre l'armonia della coppia. Intanto Felicia, dopo un lungo periodo trascorso da sola, riuscirà finalmente a ritrovare di nuovo il sorriso e deciderà di dare una svolta alla sua vita, mettendo in vendita il ristorante.

Ildefonso viene ritrovato morto: anticipazioni spagnole Una Vita

Nel dettaglio, le trame delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che, dopo aver confessato a sua moglie di essere impotente, Ildefonso si lascerà andare ad un gesto estremo che destabilizzerà l'armonia della sua famiglia e dell'intera comunità di Acacias.

L'uomo, infatti, verrà ritrovato morto e si ipotizzerà che abbia scelto di togliersi la vita. Un durissimo colpo per Camino, la quale si ritroverà a dover affrontare delle giornate durissime, in cui si lascerà sopraffare dai sensi di colpa, al punto da pensare e credere che possa essere in parte responsabile di quello che è successo.

Camino disperata dopo la morte del marito

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che per la giovane figlia di Felicia non sarà facile fare i conti con questo lutto che le stravolgerà l'esistenza, al punto che deciderà anche di rinunciare alla cospicua eredità di suo marito Ildefonso. Camino ammetterà di non voler sapere nulla dei soldi e delle tante proprietà di suo marito, preferendo così rinunciare a ciò che le spetterebbe di diritto.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle nuove puntate della soap opera spagnola in onda su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per le novità di cuore riguardanti Felicia. La donna, infatti, riuscirà a ritrovare di nuovo il sorriso grazie all'arrivo di Marcos, un uomo che saprà fare breccia nel suo cuore e che, nel giro di poco tempo, le farà capire di provare di nuovo un forte sentimento.

Felicia mette in vendita il ristorante: nuove trame spagnole Una Vita

I due, infatti, inizieranno una relazione segreta ma ben presto il loro rapporto diventerà di dominio pubblico e Felicia deciderà anche di apportare dei cambiamenti importanti alla sua vita personale. Le anticipazioni spagnole di Una Vita, infatti, raccontano che la donna metterà in vendita il suo ristorante.

Dopo che i figli avranno intrapreso dei percorsi personali e professionali differenti, Felicia non se la sentirà di portare avanti la sua attività da sola, motivo per il quale cederà ben presto la sua attività, con l'intenzione di godersi una vita tranquilla al fianco di Marcos.