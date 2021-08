Aria di cambiamenti nel pomeriggio di Canale 5 a partire dal prossimo settembre 2021. Le novità della programmazione Mediaset avranno a che fare col ritorno di varie trasmissioni che ormai fanno parte del palinsesto della rete ammiraglia da diversi anni, tra cui Uomini e Donne e Pomeriggio 5. Di conseguenza, il ritorno di Maria De Filippi e quello di Barbara d'Urso, porteranno a degli slittamenti per altri prodotti attualmente in onda come nel caso delle soap Love is in the air e Brave and Beautiful.

Canale 5, cambia la programmazione del pomeriggio

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sul cambio programmazione legato al pomeriggio di Canale 5, porterà a una settimana di "stravolgimenti" in daytime.

Complice il ritorno di Pomeriggio 5, condotto da Barbara d'Urso, che verrà rieditato e a guadagnare spazio sarà la soap Brave and Beautiful, che raddoppierà la sua durata quotidiana.

In particolar modo alle ore 14:45 è prevista una doppia puntata della soap con Cesur e Suhan, che andrà in onda fino alle 16:30 circa.

Poi a seguire, ci sarà spazio per un nuovo episodi di Love is in the air e soltanto alle 17:35 partirà la nuova puntata di Pomeriggio 5.

L'amore è nell'aria fa da traino a Barbara d'Urso

Quest'anno, quindi, il talk show di Barbara d'Urso verrà ridimensionata rispetto al passato: il programma, infatti, durerà meno di un'ora (tenendo conto delle pubblicità previste durante la messa in onda).

Come anticipato dalla stessa conduttrice, cambieranno anche gli argomenti del suo talk show quotidiano, infatti verrà dato spazio soprattutto all'attualità, alla cronaca e alla politica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al momento, quindi, per questa nuova edizione di Pomeriggio 5 non sono previsti segmenti dedicati al gossip e allo spettacolo, come accadeva fino allo scorso anno.

Ma il pomeriggio di Canale 5 cambierà aspetto a partire da lunedì 13 settembre, quando ci sarà il ritorno della "regina degli ascolti" Mediaset.

Maria De Filippi ritorna alle 14:45: nuovo cambio palinsesti dal 13 settembre

Maria De Filippi tornerà di nuovo in onda con il suo Uomini e donne, il talk show quotidiano di cui sono già cominciate le registrazioni di questa nuova edizione.

Il programma andrà onda come sempre 14:45 e così si arriverà alla cancellazione di Brave and Beautiful da quella fascia oraria.

Nel nuovo pomeriggio di Canale 5, inoltre, dal 14 settembre troverà spazio anche il Grande Fratello Vip e poi da lunedì 20, ci sarà spazio per la striscia di Amici 20 (che quest'anno dovrebbe durare circa venti minuti).

Alle 17:35 è confermato Pomeriggio 5 e a precederlo dovrebbe esserci la soap Love is in the air con protagonisti Eda e Serkan.