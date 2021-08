Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita: le anticipazioni delle prossime puntate in onda dal 23 al 28 agosto 2021, rivelano che per la dark lady Genoveva ci sarà un nuovo momento buio da affrontare. Dopo le tremende accuse di omicidio in seguito alla morte di Marcia, la dark lady di Acacias finirà in carcere ma non resterà a lungo. Ben presto, infatti, verrà nuovamente scarcerata e potrà tornare in libertà, ma dovrà fare i conti con un altro evento luttuoso che le stravolgerà la vita per sempre.

Le trame della soap opera Una vita, dal 23 al 28 agosto 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate di Una vita che saranno trasmesse fino al 28 agosto 2021, rivelano che Genoveva riuscirà a fare in modo che venga scarcerata dopo le accuse per la morte di Marcia.

Nonostante tutto, però, la dark lady dovrà essere sottoposta ad un processo il quale servirà a far chiarezza definitivamente sulla sua colpevolezza o meno, in merito a quanto è accaduto.

Intanto, la dark lady continuerà a tenere sotto scacco la domestica Laura, che si ritroverà vittima delle minacce da parte della dark lady di Acacias. Nel frattempo Laura sognerà di trascorrere una notte di passione con l'avvocato Felipe.

Il dramma di Genoveva dopo la scarcerazione

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le trame delle prossime puntate di Una vita rivelano che nel momento in cui Genoveva tornerà di nuovo in quartiere, dovrà fare i conti con dei problemi di salute che desteranno molta preoccupazione.

La dark lady, infatti, verrà portata subito in ospedale per essere sottoposta a dei nuovi accertamenti, i quali metteranno in evidenza il fatto che le condizioni di salute del bambino che porta in grembo, non sarebbero delle migliori.

La situazione, infatti, degenererà nel corso dei giorni a seguire, fino ad arrivare al punto in cui i medici dovranno prendere atto della perdita del bambino che la donna aspettava da Felipe.

Genoveva, quindi, si ritroverà vittima di un aborto e per lei comincerà un nuovo duro periodo da affrontare. Le trame di Una vita al 28 agosto 2021, rivelano che il primo ad essere messo a conoscenza dei fatti sarà Felipe.

Felipe straziato per l'aborto di Genoveva: anticipazioni Una vita 23-28 agosto

Sarà un vero e proprio strazio anche per l'avvocato, che resterà malissimo nel momento in cui scoprirà la notizia della perdita del bambino.

Successivamente, Felipe dovrà farsi forza per comunicare quanto è accaduto anche a sua moglie. L'annuncio dell'aborto sarà un vero e proprio choc per la dark lady di Acacias.

Felipe, però, nonostante tutto deciderà di stare al suo fianco e di supportarla in questo momento così delicato e complicato.