È sempre parecchia la curiosità da parte dei telespettatori dello sceneggiato iberico Una vita, di sapere cosa succederà nelle trame. Le anticipazioni riguardanti gli episodi in onda sulla rete ammiraglia Mediaset dal 22 al 29 agosto 2021, svelano che si assisterà all’ennesima tragedia. Questa volta a soffrire sarà la diabolica Genoveva Salmeron, poiché dopo aver avuto una grave crisi a seguito del ricovero in ospedale apprenderà di aver abortito.

Felipe Alvarez Hermoso, costretto a comunicare la terribile verità alla donna che ha sposato, si sentirà in colpa: le scuse dell’avvocato non basteranno, visto che Genoveva penserà a distruggerlo con l’aiuto del suo complice Javier Velasco.

Una vita, spoiler al 29 agosto: Genoveva vuole vendicarsi di Felipe

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 dal 22 al 29 agosto 2021, svelano che Genoveva dopo essere finita in ospedale a causa di uno svenimento farà i conti con un grosso problema di respirazione. La situazione per Salmeron sarà abbastanza complicata, poiché il medico dirà a Felipe che suo figlio e sua moglie potrebbero rischiare la vita. A questo punto i cittadini di Acacias 38 organizzeranno una preghiera, con la speranza che la darklady possa riprendersi. Alvarez Hermoso crederà di essere in parte responsabile, e per fortuna a rassicurarlo ci penseranno i suoi amici. Dopo diverse ore, il dottor Lugones per fortuna dirà a Felipe che Genoveva è fuori pericolo.

Purtroppo non tarderà ad arrivare una sconcertante notizia: l’avvocato verrà a conoscenza che sua moglie ha perso la creatura che portava in grembo. Salmeron non appena saprà dell’interruzione della sua gravidanza, cadrà in preda allo sconforto totale alla stessa maniera di Felipe. La perfida donna per farla pagare al marito con la convinzione che sia il colpevole del suo aborto, si servirà della complicità di Velasco.

Prima di essere dimessa dall’ospedale, Genoveva litigherà con le donne del quartiere per aver parlato male di lei quando le faranno visita.

Julio rimane colpito da Anabel, Carmen preoccupata

Nel contempo Marcos, dopo aver chiarito con Felicia, organizzerà un pranzo a cui dovranno prendere parte la ristoratrice, Liberto, Rosina e sua figlia Anabel.

Quest’ultima intanto farà colpo su Julio, che rimarrà colpito dalla sua dolcezza. In seguito Anabel farà la conoscenza di Ildefonso e Camino: quest’ultima e la figlia di Marcos dopo essere diventate amiche convinceranno i loro rispettivi genitori a cenare insieme.

Intanto Carmen non nasconderà la sua preoccupazione, per la scelta di Ramon di volersi candidare alle elezioni. Fabiana invece discuterà con Rosina per le continue lamentele sulla sua pensione. A sorpresa quest'ultima si farà perdonare da Fabiana, facendole un regalo con il marito.

Izam alla ricerca di Casilda, José Miguel rinuncia a partire

All’improvviso Casilda chiederà a Rosina il permesso per poter andarsene dal paese iberico per un po’ di tempo, ricevendo un netto rifiuto.

Ad Acacias 38 metterà piede un giovane chiamato Izam proprio alla ricerca di Casilda: il new entry si rivelerà essere un ragazzo che la domestica ha conosciuto durante i giorni trascorsi in Marocco.

Successivamente Bellita e il marito apprenderanno che Golden è deciso a tornare negli Stati Uniti con loro: la signora Dominguez capirà di non avere altra scelta, oltre a quella di lasciare il paese con il consorte. A questo punto Alodia farà rimanere senza parole José Miguel, quando gli dirà che in realtà sua moglie non vuole andare a vivere in America. Il signor Dominguez farà un passo indietro, visto che accetterà di restare in Spagna, ma in cambio proporrà al figlio Julio di intraprendere la carriera di attore al suo posto.