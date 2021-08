Nuove rivelazioni saranno al centro delle puntate di Una vita che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna annunciano che Ildefonso Cortes svelerà il suo segreto alla moglie. Il marchesino, infatti, confesserà a Camino Pasamar di essere impotente al termine di un ennesimo scontro.

Una vita: Ildefonso non consuma la prima notte di luna di miele

Le anticipazioni di Una vita riguardanti le nuove puntate italiane in onda a breve in televisione si soffermano sul segreto di Ildefonso.

Tutto inizierà con precisione quando Camino deciderà di diventare la moglie del marchesino dopo aver salutato la sua Maite, trasferitasi a Parigi dopo la sua scarcerazione. Il giorno del matrimonio, la Pasamar non apparirà molto felice, all'opposto di Cinta e Emilio che, spensierati, partiranno per l'Argentina.

Nel frattempo, Camino continuerà a vivere nel suo dolore dopo aver capito che c'è qualcosa che non va con suo marito. Ildefonso, infatti, non vorrà consumare la prima notte di luna di miele con sua moglie. Per questo motivo, la giovane inizierà a pensare con ardore a Maite, la quale si rifarà viva attraverso un'accorata lettera.

Felicia sospetta che Camino e Cortes abbiano problemi di letto

Nelle prossime puntate della soap opera, Ildefonso continuerà ad evitare contatti fisici con Camino.

Una situazione che si complicherà ulteriormente quando Cinta e Emilio annunceranno di essere in attesa del loro primogenito attraverso un telegramma dall'Argentina.

Felicia, a questo punto, cercherà di convincere la figlia a seguire l'esempio della cognata, mettendo in cantiere un erede.

Ma ecco il colpo di scena: Ildefonso reagirà molto male di fronte alle intromissioni della suocera, tanto che quest'ultima inizierà a sospettare che ci siano dei problemi di letto tra loro due. Alla fine, Cortes costringerà la moglie a non parlare a nessuno di quello che sta succedendo tra di loro.

La Pasamar apprende che suo marito è impotente

Intanto ad Acacias giungerà Anabel, la figlia di Marcos, la quale stringerà un rapporto di sincera amicizia con Camino. Felicia, a questo punto, temerà che tra le due ragazze ci sia del tenero dopo la reazione peccaminosa con Maite.

Nel frattempo, Camino e Ildefonso saranno sempre più in crisi per colpa dei mancati rapporti intimi. La coppia inizierà a darsi la coppia a vicenda finché non si arriverà ad una svolta. Cortes confesserà alla Pasamar di essere impotente. In dettaglio, il marchesino racconterà alla moglie di essere rimasto gravemente ferito in guerra.

Una notizia che desterà lo stupore di Camino, sebbene abbia intenzione di dare tutto il suo sostegno al marito. Alla fine, la coppia prometterà di tenere il segreto tra le quattro mura.