Proseguono le vicende di Acacias e le trame di Una vita fino al 10 settembre si tingono di varie sfumature. Felipe continuerà a trovare delle false lettere di Marcia e questo lo farà infuriare, prendendosela con Genoveva. Quest'ultima, furiosa per quanto capitatole, continuerà a tessere intrighi contro il marito, arrivando a denunciarlo per abbandono del tetto coniugale. Ad Acacias arriverà una bella notizia riguardante la gravidanza di Cinta. Felicia metterà alle strette Ildefonso in quanto pretenderà che sia dia da fare con Camino al fine di mettere su famiglia.

Siccome non sono riusciti a consumare le loro nozze, Camino chiederà spiegazioni al marito. Intanto la ragazza riceverà una lettera da parte di Maite che la renderà estremamente felice ma che finirà per insospettire in malo modo Felicia. E mentre si avvicina il processo a Genoveva, si scoprirà qualcosa in più su Laura.

Anticipazioni Una Vita, una lieta novella giunge ad Acacias

Camino romperà gli indugi e chiederà al marito come mai alla loro prima notte di matrimonio lui non si sia spinto oltre, limitandosi ad accarezzarle la mano. In seguito la figlia di Felicia riceverà due oggetti misteriosi: una lettera e una scatola. José si mostrerà del tutto esasperato per le frequenti iniziative intraprese da Bellita.

Felipe incontrerà Genoveva e Velasco, e tra di loro ci sarà uno scontro acceso. Il motivo della violenta lite sarà la lettera che la signora Salmeron ha scritto spacciandosi per Marcia.

Antonito farà il suo ingresso ufficiale in politica, iscrivendosi al partito conservatore e lasciando tutta la sua famiglia stupefatta poiché Ramon appartiene ad una fazione politica opposta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Intanto ad Acacias si apprenderà una lieta novella riguardante Cinta e Emilio: i due diventeranno genitori.

La missiva di Maite a Camino nelle prossime puntate di Una Vita

Le anticipazioni di una Vita, riguardanti le trame che andranno in onda su Canale 5 da sabato 4 a venerdì 10 settembre, rivelano che i vicini di Acacias non riusciranno a comprendere come facciano i Palacios ad andare d'accordo nonostante l'ingresso in politica di Antonito in un partito rivale a quello di Ramon.

L'ennesima lettera falsa da parte di Genoveva, che continuerà a spacciarsi per Marcia, farà perdere completamente le staffe a Felipe il quale reagirà in modo violento con la moglie. Quando, poi, l'avvocato si ritroverà in casa altre false lettere di Marcia, le brucerà tutte e farà cambiare la serratura.

Si scoprirà che la misteriosa lettera ricevuta da Camino è da parte di Maite. Felicia noterà la felicità della figlia davanti alla missiva, ma fraintenderà le cose poiché sospetterà che ad aver scritto a Camino sia stata Anabel. Sarà così che Felicia rammenterà alla figlia di Marcos che Camino è una donna sposata e che non può permettersi di frequentarla con assiduità.

Spoiler Una Vita, Alodia si finge figlia di Fabiana e Servante

La famiglia Dominguez sarà al settimo cielo per la notizia della gravidanza di Cinta. Felicia vorrebbe che anche Camino diventasse mamma, perciò farà pressioni a Ildefonso affinché si impegni di più. Nelle prossime puntate di Una Vita vedremo Genoveva proseguire nel suo intento di screditare pubblicamente Felipe e, dopo averlo denunciato per abbandono del tetto coniugale, farà di tutto per distruggere la sua carriera lavorativa! Intanto il processo per l'omicidio della defunta Marcia si avvicinerà ma Laura risulterà sparita nel nulla. La testimonianza della domestica sarà fondamentale per mettere al muro Genoveva. Felipe cambierà atteggiamento nei confronti della perfida Genoveva e le chiederà scusa proponendosi come avvocato per difenderla a processo.

Spulciando tra i fascicoli di vecchia data, Mendez scoverà qualcosa che implica Laura nell'omicidio del padre. Nel frattempo Alodia dovrà fingersi la figlia di Fabiana e Servante, ma avrà difficoltà ad eliminare il suo accento andaluso.