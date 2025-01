L'oroscopo della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio è pronto a rivelare come saranno queste giornate in cui i due mesi invernali si scambieranno il timone. Tra i segni zodiacali più fortunati, c'è quello dei Pesci, che si gode il 1° posto della classifica settimanale.

Previsioni astrologiche settimanali dal 27/1 al 2/2

1️⃣2️⃣- Toro - Il vostro Oroscopo settimanale preannuncia turbolenze in ogni dove. Degli imprevisti scombussoleranno i vostri piani, portandovi a perdere la calma. Potreste trovarvi a dover affrontare una situazione che metterà in discussione le vostre certezze, lasciandovi un senso di instabilità.

In ogni caso, ricordate che ogni difficoltà può essere un’occasione per crescere e imparare. Aggiustare il tiro è possibile. Cercate di mantenere la calma e di affrontare le sfide un passo alla volta. Sul fronte sentimentale, se ci sono dubbi o incertezze, sarà il momento giusto per discuterne con il partner e trovare un terreno comune. Anche in casa e fuori avrete molto da fare: organizzatevi al meglio per non sentirvi sopraffatti.

1️⃣1️⃣- Capricorno - Le giornate che seguiranno potrebbero risultare particolarmente faticose e sfortunate. Potreste prendervela per un nonnulla. Potreste sentirvi stanchi e preferire momenti di solitudine, ma ricordate che un po' di riposo vi aiuterà a ritrovare energia.

Questo stato d’animo rischierà di influire sui rapporti familiari o lavorativi, portando a incomprensioni o piccoli litigi. È importante cercare di controllare le vostre reazioni e di non lasciarvi sopraffare dalla stanchezza. Dedicate del tempo a voi stessi, magari svolgendo un’attività che vi rilassa o vi appassiona. Se qualcosa non va come sperato, non abbattetevi: prendetevi un momento per riflettere e ripartire con calma.

1️⃣0️⃣- Leone - Questa settimana sarà una sorta di banco di prova per molte questioni che avete lasciato in stand-by. Siete un segno forte, ma ogni tanto vacillate anche voi. Non importa: vi piegate, ma non vi spezzate. Vi troverete a fare i conti con decisioni importanti, cambiamenti e trasformazioni che non potrete più rimandare.

Fate particolare attenzione alla salute, e se soffrite di dolori articolari o mal di testa, cercate di non ignorare questi segnali. Sul fronte economico, ci saranno situazioni che richiederanno una gestione più attenta e precisa. In amore, la passione sarà protagonista, soprattutto nella seconda parte della settimana, quando vi sentirete più coinvolti. I single dovranno attendere ancora qualche mese per novità significative, ma è sempre utile prepararsi al meglio.

9️⃣- Ariete - Nei prossimi giorni sentirete il forte desiderio di uscire dal solito tran-tran e di provare cose nuove, ma non tutto sarà semplice come sperato. Bramate l'avventura, ma qualcosa vi sta bloccando. Forse avete delle responsabilità che non sapete come gestire.

Dovrete confrontarvi con alcuni ritardi o ostacoli imprevisti, che potrebbero mettervi alla prova. Non lasciatevi scoraggiare: avete le risorse e la determinazione per superare ogni difficoltà. Guardatevi intorno con attenzione, perché potreste trovare spunti interessanti da cui trarre ispirazione. Se qualcosa non va come previsto, ricordate che ogni esperienza, anche quelle più difficili, può insegnarvi qualcosa di prezioso.

8️⃣- Gemelli - Dal 27 gennaio al 2 febbraio sarete chiamati a battagliare tra mille cose da fare e poco tempo per rilassarvi. È importante però non dimenticare di prendervi cura di voi stessi. Potreste dare in escandescenze: attenzione. Impiegate meglio la vostra vita, magari considerando buone abitudini che migliorino le vostre performance mentali e fisiche.

Basta introdurre qualche piccola abitudine sana nella vostra quotidianità, tipo l'attività fisica. Durante la settimana, riceverete una notizia piacevole che potrebbe portare un po’ di allegria. Inoltre, farete sogni particolari, che potrebbero darvi qualche spunto interessante o una nuova prospettiva su qualcosa che vi sta a cuore.

7️⃣- Cancro - Questo mese, che non è iniziato nel migliore dei modi, sta per concludersi, portando con sé la possibilità di un nuovo inizio. Sentirete un leggero miglioramento nel vostro stato d’animo e vi renderete conto di avere più spazio per agire e prendere decisioni. Anche se l’ansia che vi ha tormentato non sparirà del tutto, vi sentirete più sicuri e pronti a rimettervi in gioco.

In amore, chi è in coppia potrà contare su momenti sereni, mentre chi si sente insoddisfatto potrebbe pensare a qualche cambiamento.

6️⃣- Acquario - L'oroscopo della settimana si prevede tranquillo e con qualche gradita sorpresa. Avrete la possibilità di concentrarvi su ciò che vi appassiona e di portare avanti progetti importanti. Le cose che vi avevano turbato poc'anzi, adesso saranno un lontano ricordo. Sarete battaglieri e pronti a rimettervi in sesto. Sul fronte sentimentale, il rapporto di coppia sarà più armonioso e sereno, mentre sul lavoro o nello studio riuscirete a ottenere buoni risultati grazie alla vostra determinazione. Approfittate di questa calma per pianificare il futuro e godervi i piccoli successi che vi renderanno felici.

5️⃣- Vergine - Questi giorni passeranno in un lampo, tra lavoro, faccende di casa e figli e impegni personali. Vi darete un gran da fare e qualcuno apprezzerà il vostro essere produttivi e organizzati. Si raccomanda, però, di fare attenzione a non esagerare, perché potreste arrivare a sera esausti. I giovani del segno potrebbero trovarsi di fronte a una prova importante, come un esame o un colloquio, e sarà necessario essere ben preparati. Verificate con attenzione le vostre finanze, perché potreste notare qualche spesa imprevista o un errore nei conti. Non scoraggiatevi: con pazienza, tutto si risolverà. Chi sta soffrendo per una ragione o per un'altra, in settimana avrà finalmente una tregua.

I segni più fortunati della settimana secondo l'oroscopo

4️⃣- Sagittario - Questa settimana vi porterà nuove energie e voglia di cambiare. Si svolta, dopo un periodo di stallo, preoccupazione e incertezza. Anche chi ha perso tutto ritroverà il sorriso, perché una volta toccato il fondo si può soltanto trovare la spinta per risalire! Sarete pronti a lasciarvi alle spalle le difficoltà e le rinunce del passato, concentrandovi su ciò che conta davvero. In famiglia, potreste dover gestire qualche capriccio o malumore, ma con un po’ di pazienza tutto tornerà alla normalità. Pensate anche al vostro benessere, cercando di eliminare abitudini poco salutari. Ogni piccolo passo in avanti sarà un grande traguardo per voi.

3️⃣- Bilancia - I prossimi giorni saranno dedicati a voi stessi e al vostro benessere. Approfittate della fortuna e andate avanti. Sarà la settimana giusta per voltare pagina, perdonando chi vi ha fatto un torto e dimenticare la sofferenza passata. Potreste decidere di iniziare un nuovo programma di fitness o di dedicarvi a un’attività che vi piace, come guardare una nuova serie tv o fare una passeggiata all’aria aperta. Ci saranno anche opportunità per fare nuove conoscenze, sia di persona che online. Approfittate di questa settimana per concentrarvi sulle vostre passioni e sui vostri obiettivi.

2️⃣- Scorpione - Nei prossimi giorni vivrete una settimana ricca di emozioni e situazioni diverse.

Qualcuno sembra essersi invaghito di voi e verso San Valentino potrebbe persino dichiararsi. Preparatevi a ricevere delle belle notizie. Alcuni giorni saranno pieni di entusiasmo e voglia di fare, mentre in altri potreste sentirvi più tranquilli o desiderosi di riposare. Se state aiutando qualcuno che ha bisogno, sappiate che i vostri sforzi non passeranno inosservati. In amore, le relazioni saranno stabili, mentre per i single ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di incontrare la persona giusta.

1️⃣- Pesci - La settimana inizierà in modo tranquillo, inoltre, con il passare dei giorni prenderà una piega più entusiasmante. Sarete fortunati come non mai. Potrete osare tutto. La strada che sceglierete di percorrere, si rivelerà priva di ingombri e propizia.

Una notizia vi rincuorerà l'animo, che negli ultimi tempi è stato tormentato dalle preoccupazioni. Vi sentirete pieni di energia e pronti a cogliere le opportunità che si presenteranno. In amore, il legame con il partner sarà più forte che mai, e chi è single potrebbe vivere qualche momento speciale. Qualcuno vi chiederà un aiuto: non tiratevi indietro, perché il vostro supporto sarà molto apprezzato.