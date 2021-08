Guai in arrivo per Felipe nelle nuove puntate di Una vita in arrivo su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che a breve ci sarà il processo per la morte di Marcia. Alvarez Hermoso metterà tutto il suo impegno per vendicare la sua amata, ma le cose non andranno come previsto. Genoveva, burlandosi di lui, lo screditerà davanti a tutta Acacias, facendolo passare per un libertino. I vicini staranno perlopiù dalla parte della perfida Salmwron, memori del passato da donnaiolo dell'avvocato. Quando tutto sembrerà ormai perso, Felipe prenderà una decisione inaspettata che farà tremare di paura la moglie.

Anticipazioni di Una Vita delle prossime puntate

Nei nuovi episodi di Una Vita che andranno in onda a breve su Canale 5, tutta Acacias sarà in fermento per il processo che coinvolge Genoveva nella morte di Marcia. Le prove saranno contro di lei e Felipe pregusterà il momento in cui potrà finalmente incastrare la moglie.

Nel momento in cui Laura, il testimone chiave, dovrà dare la sua testimonianza, calerà il silenzio in aula. La domestica è sparita nel nulla e nessuno sa dove possa trovarsi.

A organizzare tutto è stata proprio Genoveva, bisognosa di tempo per trovare le prove utili a ricattare Laura.

Il suo piano andrà a buon fine, dato che Velasco verrà a sapere che Laura è stata accusata di aver ucciso il padre.

Che ne sarebbe di lei se i vicini sapessero il suo segreto?

Genoveva distrugge Alvarez Hermoso

Quando Laura capirà che non può sottrarsi al potere di Genoveva e Velasco, si presenterà in tribunale, fornendo una testimonianza completamente diversa.

Le parole della domestica scagioneranno di fatto Salmeron, che tornerà a essere una donna libera.

Non contenta, Genoveva distruggerà la reputazione di Felipe, sia sul piano personale che professionale. Alvarez Hermoso verrà considerato un pessimo avvocato, incapace persino di difendere Marcia, e un uomo di malaffare.

A quel punto, Felipe prenderà una decisione che farà tremare Genoveva.

Felipe pronto a lasciare Acacias, spoiler Una Vita

Le anticipazioni spagnole di Una Vita rendono noto che l'avvocato, in preda alla rabbia e alla disperazione, giurerà a Marcia di vendicarsi e di fare giustizia.

L'unico modo per trovare le prove atte a incastrare Genoveva sono in mano a Santiago.

Sarà così che Felipe deciderà di lasciare misteriosamente Acacias per recarsi da Becerra a Cuba.

Quando Genoveva lo verrà a sapere cadrà nel panico e, pur di non far partire il marito, proverà a sedurlo con la prospettiva di dare una seconda possibilità al loro matrimonio.

Le suppliche di Genoveva convinceranno Felipe? A quanto pare no, ma Velasco penserà subito a una soluzione per mettere fuori gioco Alvarez Hermoso.