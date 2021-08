Prosegue la messa in onda della telenovela di origini iberiche Una vita. Nel corso delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 tra qualche settimana, Camino Pasamar (Aria Bedmar) dopo aver sposato Ildefonso Cortes (Cisco Lara) si mostrerà parecchio irrequieta per la freddezza del marito nei suoi confronti, poiché anche a seguito delle nozze continueranno a essere distanti fisicamente.

A far tornare il sorriso per un attimo alla figlia di Fecilia ci penserà Maite Zaldua (Ylenia Baglietto), che si metterà in contatto con la novella sposa attraverso una lettera.

Una vita, spoiler: Felicia preoccupata a causa del rapporto tra Camino e Anabel, Cinta è in dolce attesa

A breve i telespettatori italiani della soap opera, assisteranno al matrimonio di Camino e Ildefonso. La giovane Pasamar pur non avendo smesso di amare Maite, non avrà altra scelta che rassegnarsi al suo destino facendo fare dei salti di gioia alla madre Felicia (Susana Soleto), mentre Emilio (José Pastor) non sarà del tutto felice per la sorella, poiché saprà che non ricambia i sentimenti del suo futuro marito.

Dopo il tanto atteso lieto evento, la ristoratrice non farà fatica ad accorgersi che non è rose e fiori tra sua figlia e il marchesino. Il sospetto di Felicia aumenterà quando vedrà Camino andare parecchio d’accordo con la nuova arrivata Anabel (Olga Hanke), poiché probabilmente avrà il timore che sua figlia possa essersi invaghita ancora una volta di una donna.

Purtroppo Camino non potrà contare sul supporto del fratello Emilio, in quanto dopo aver sposato Cinta (Aroa Dominguez) vivrà in Argentina.

A proposito della figlia di José Miguel (Manuel Bandera) e Bellita (Maria Gracia) annuncerà una bellissima notizia, visto che farà sapere ai propri cari di essere in dolce attesa tramite una delle tante lettere.

Ildefonso non consuma il suo matrimonio, Camino riceve una lettera inaspettata da Maite

Intanto Ildefonso sarà abbastanza freddo nei confronti di Camino dal punto di vista fisico: l'uomo non consumerà il proprio matrimonio. Quest’ultima, mentre si domanderà per quale motivo suo marito non abbia vissuto nessun momento di passione con lei, riceverà un messaggio inaspettato da parte di Maite.

Camino, dopo aver letto le parole scritte dalla pittrice, non nasconderà la sua felicità neanche alla madre, la quale crederà che con l’accaduto ci sia lo zampino di Anabel.

Per concludere Camino riuscirà a impedire al marito di vedere la risposta che darà a Maite, dicendogli chiaramente che non la riguarda: la reazione della giovane Pasamar non farà altro che aumentare la tensione tra lei e Ildefonso.