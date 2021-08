I pomeriggi estivi di Canale 5 continuano a essere movimentati anche dalle vicende della soap opera iberica Una vita. Le anticipazioni sulle puntate in onda dall’8 al 14 agosto 2021, dicono che Genoveva Salmeron finirà dietro le sbarre del carcere come principale sospettata del decesso della rivale Marcia Sampaio.

Camino Pasamar invece proprio quando mancherà poco per vederla fare il grande passo con Ildefonso Cortes, farà perdere le sue tracce facendo stare in ansia tutti i suoi cari.

Una vita, trame al 14/08: Genoveva accusata di aver ucciso Marcia

Negli episodi che i telespettatori seguiranno su Canale 5 da domenica 8 a sabato 14 agosto 2021, Cesareo cambierà la sua versione riguardo alla morte di Marcia, facendo sapere, in presenza di Felipe, di non credere alla colpevolezza di Santiago. Nel contempo Velasco confesserà a Genoveva che al momento le indagini sulla scomparsa della brasiliana sono state archiviate. Il commissario Aurelio sarà sempre convinto che il sorvegliante di Acacias 38 abbia messo fine all’esistenza di Sampaio, dopo averle sottratto la medaglia che portava al collo.

Intanto la domestica Laura dopo aver fatto visita a una ragazza chiamata Lorenza in una clinica, confesserà a Felipe e al comando di polizia di aver visto Santiago e Genoveva scontrarsi a causa di un coltello prima del decesso di Marcia.

Salmeron vorrà sapere dalla sua nuova inserviente per chi lavorava prima di prestarle servizio. Cesareo non appena tornerà in libertà, farà sapere a Felipe di aver sorpreso Genoveva sul luogo in cui ha trovato il corpo senza vita di Marcia, proprio il giorno in cui si è verificata la tragedia. Non passerà molto per vedere Aurelio arrestare Salmeron con l’accusa di aver ucciso la fanciulla di colore: in tale circostanza la darklady capirà che Felipe non ha fatto nulla per cambiare il suo destino.

La sparizione della giovane Pasamar, i Dominguez ricevono una brutta notizia

Successivamente Emilio metterà in guardia la madre Felicia, dicendole che Ildefonso ha il sospetto che Camino ami un altro uomo. Nonostante il marchesino verrà rassicurato da suo figlio, la ristoratrice temerà che possa venire a conoscenza della verità.

Nel contempo la tristezza di Camino non passerà inosservata, durante la riunione a casa dei Dominguez. A questo punto Felicia troverà un misterioso biglietto appartenente a sua figlia: purtroppo alla donna non rimarrà altro che mettere al corrente Emilio della fuga della sorella. Non appena Ildefonso non perderà tempo per chiedere spiegazioni riguardo alla scomparsa della sua fidanzata, Felicia gli farà intendere che trascorrerà qualche giorno in un convento.

Intanto Bellita e Cinta si preoccuperanno per Arantxa, per non aver avuto alcuna risposta da parte sua. Lolita invece per la prima volta lascerà il figlio Moncho con il marito Antonito: quest’ultimo riconoscerà che non è facile prendersi cura di un neonato.

In seguito Rosina prometterà a José Miguel di non fargli avere più alcun problema alle gambe. Proprio quando quest’ultimo sarà deciso a non prendere parte al matrimonio della figlia per non avere un abito, sua moglie Bellita gliene regalerà uno. I Dominguez apprenderanno tramite una missiva dall’Argentina che il viaggio di Cinta dopo le nozze potrebbe saltare per l’assenza di alcuni documenti: a risolvere il problema ci penserà Julio.

Arantxa e Cesareo capiscono che non c’è futuro tra loro, Camino sposa Ildefonso

Proprio nell’istante in cui Emilio e Cinta saranno in procinto di avvisare le forze dell’ordine per la sua sparizione, Camino si rifarà viva. A questo punto Ildefonso inviterà la sua amata a essere sincera: la giovane Pasamar rassicurerà il marchesino dicendogli di essere sicura di voler diventare sua moglie.

Arantxa a sorpresa rimetterà piede nel quartiere per partecipare alla cerimonia nuziale di Cinta: prima del lieto evento la domestica incontrerà Cesareo, e entrambi ammetteranno di non aver smesso di amarsi. Sia quest’ultimo e Arantxa però saranno consapevoli di non poter avere alcun futuro insieme.

Per concludere Camino si presenterà in chiesa in ritardo, ovvero quando Cinta e Emilio avranno già pronunciato il fatidico sì. Mentre sarà celebrato anche il matrimonio della giovane Pasamar e Ildefonso dopo un’iniziale titubanza da parte della sposa, il guardiano Cesareo renderà nota la detenzione di Genoveva.