Sono sempre più intriganti le trame del nuovo sceneggiato turco Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel in lingua originale). Negli episodi che i telespettatori italiani seguiranno su Canale 5 dal 9 al 13 agosto 2021, Sühan Korludağ (Tuba Büyüküstün) verrà rapita dopo aver avuto un incidente stradale con Cesur Alemdaroglu (Kivanç Tatlitug).

Trame Brave and Beautiful, puntate al 13 agosto: Cesur affronta Bulent

Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sulla rete ammiraglia Mediaset da lunedì 9 a venerdì 13 agosto 2021 dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, raccontano che Banu prenderà le difese di Turan, poiché crederà che lo stesso sia stato incaricato a mettere fine all’esistenza di Cesur dal potente Tahsin.

Nel contempo Cesur non appena capirà del coinvolgimento di Bulent con la trappola in cui è caduto, non perderà tempo per affrontarlo: quest’ultimo potrà contare ancora una volta sulla complicità di Cahide, che ordinerà a Hulya di incontrare il capo di Turan. Intanto Sühan non sarà per niente contenta, dopo il trasferimento di Adalet nella tenuta Korludag.

Successivamente Tahsin quando sarà deciso a far annullare tutti i contratti stipulati da Cesur e a cacciarlo dalla società, farà i conti con i figli Korhan e Sühan. A questo punto al temuto proprietario terriero non rimarrà altra scelta oltre a quella di andarsene via con Adalet. Tahsin con la collaborazione dei suoi uomini farà credere a Cesur che suo padre in realtà si è suicidato: quest’ultimo per fortuna continuerà a portare avanti le sue indagini, invece Turan dopo essere stato minacciato si rifiuterà di testimoniare.

Cahide lascia il marito Korhan, Tahsin finisce in ospedale

In seguito Hulya farà in modo di farsi trovare da Cahide in strani atteggiamenti con Korhan. Quest'ultimo intanto non parteciperà all’assemblea del consiglio dell’amministrazione, alla stessa maniera di Sühan e Cesur: a sorpresa Tahsin rinuncerà alla carica di presidente in modo temporaneo, facendo rimanere senza parole Mihriban.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A questo punto lo scagnozzo Salih su richiesta di Tahsin manometterà i freni dell’automobile di Cesur: in realtà quest’ultimo si troverà in compagnia di Sühan. Fortunatamente quando la sua vettura andrà fuori strada e sarà in procinto di esplodere, Cesur riuscirà a mettere in salvo la fanciulla ancora una volta. Quest’ultimo per spingere Sühan a credere che dietro l’accaduto ci sia lo zampino di suo padre, le consiglierà di chiamarlo per scatenare la reazione del perfido uomo: in effetti Tahsin non appena saprà che sua figlia è in macchina con il suo nemico, le chiederà subito di scendere.

Mentre quest’ultimo finirà in ospedale a causa di un malore, Cahide lascerà il marito per averlo sorpreso con Hulya.

Tahsin minaccia di uccidere Cesur, Sühan sospetta che con il suo rapimento ci sia lo zampino del suo salvatore

Nel frattempo Banu farà ascoltare a Sirin una conversazione vecchia, in cui Cesur aveva confessato a Rifat di corteggiare Sühan per farla pagare a Tahsin. Dopo aver rischiato la vita, Cesur e Sühan intanto alloggeranno in un albergo: grazie a questo escamotage quest’ultimo si impossesserà della carta d’identità della fanciulla e la farà avere al suo complice Rifat.

Korhan sarà convinto di non aver tradito la moglie con Hulya: in realtà si tratterà di un piano architettato alla perfezione da quest’ultima e Cahide.

Tahsin minaccerà Cesur di ucciderlo durante una conversazione telefonica: quest’ultimo farà presente al suo nemico che potrebbe finire in carcere per il fatto che le sue parole sono state registrate.

I telespettatori assisteranno al sequestro di Sühan da parte degli uomini di Mithat. Rifat mentre la figlia di Tahsin verrà portata nella sua officina, farà i conti con la giustizia. Intanto Cesur dopo aver riflettuto capirà che il rapimento di Sühan è opera dello stesso padre, con l’obiettivo di mettergli il bastone tra le ruote: quest’ultima invece sospetterà che i suoi rapitori siano stati ingaggiati dal suo salvatore.