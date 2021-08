La nuova stagione di Uomini e donne non è ancora iniziata, ma in rete scoppiano già le prime polemiche sui protagonisti del trono classico. Maria De Filippi, infatti, recentemente, aveva rilasciato dichiarazioni su alcuni cambiamenti che avrebbe apportato sulla scelta dei tronisti, preferendo puntare su persone normali, che non avessero come interesse principale i social. Nelle ultime ore, sono trapelate le prime identità dei single che si siederanno sulla poltrona rossa e il pubblico da casa non ha risparmiato critiche al programma.

Uomini e Donne: Maria De Filippi criticata per la scelta dei tronisti

Nel corso della pausa estiva, Maria De Filippi aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito a quello che sarebbe accaduto a Uomini e Donne, rivelando di volere dare una svolta al programma, cercando persone più interessate a trovare l'amore, piuttosto che il successo sui social. La conduttrice di Canale 5 aveva affermato: ''Oggi cerco un ragazzo che fa l’elettricista sui tetti, non voglio più certi condizionamenti''. In base alle prime informazioni trapelate sui giovani che prenderanno parte alle nuove puntate, sembrerebbe che il pubblico da casa si aspettasse una svolta all'interno della trasmissione, ma sono stati delusi dalle scelte fatte dalla redazione.

Uomini e Donne: pioggia di critiche per i nuovi tronisti

Nel frattempo, sui social, sono stati scritti centinaia di commenti sotto a un post con la fotografia di uno dei tronisti della nuova edizione di Uomini e Donne. Un noto account Instagram, che si occupa del dating show di Canale 5, ha pubblicato una fotografia di Joele, uno dei single che cercherà la fidanzata in televisione.

Il ventiseienne non è stato apprezzato dal pubblico e i fan del programma hanno criticato la scelta, scrivendo: ''Maria non cercava un elettricista?''.

Maria De Filippi cercava un elettricista: il pubblico critica la scelta del nuovo tronista

Un'altra persona ha commentato il post affermando: ''Ma stavolta non cercavano persone normali e non in cerca di fama?

O avevo letto male?''. Un altro follower ha scritto: ''Sicuro non è entrato a Uomini e Donne per cercare l'amore''. Un signore invece ha scritto: ''Programmi inutili, poi non ci lamentiamo se i giovani di oggi prendono come esempio questi personaggi inutili che hanno solo voglia di apparire''. Al momento, nonostante le critiche, le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne proseguono. Non resta che attendere la messa in onda della trasmissione, per scoprire se i nuovi tronisti saranno veramente le persone semplici che cercava Maria De Filippi o se saranno interessate soltanto alla notorietà.