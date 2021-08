La prima registrazione della nuova edizione di Uomini e donne è avvenuta il 24 agosto e sono state riprese le puntate che andranno in onda su Canale 5 a settembre. Nonostante i gossip in rete, riguardo la presentazione dei nuovi tronisti, in studio si è dato spazio solo ai protagonisti del trono over. Fra le dame del parterre, pronte a cercare l'amore anche nella nuova edizione, era presente Ida Platano. Inoltre, come trapelato dalle sue storie Instagram, Gianni Sperti è tornato nel ruolo di opinionista. In base alle indiscrezioni, invece, sembrerebbe che i nuovi tronisti verranno presentati nella registrazione del 25 agosto.

Uomini e Donne, anticipazioni nuove puntate: Ida ancora nel parterre

Nella giornata di martedì 24 agosto, il settimanale Nuovo ha lanciato uno scoop su Gemma Galgani che, durante la pausa estiva, ha rinnovato il suo look, rifacendo il seno. In base a quanto trapelato sui social, non è chiaro se la dama torinese fosse presente alla prima registrazione, ma è ipotizzabile che, trattandosi delle riprese del trono over, sia stata seduta al fianco della sua amica Ida Platano. Infatti, la parrucchiera bresciana è tornata nuovamente in studio per cercare l'amore anche nella nuova edizione del dating show.

Registrazione del 24 agosto di Uomini e Donne: Gianni Sperti in studio

Nella registrazione di Uomini e Donne del 24 agosto non poteva mancare anche Gianni Sperti.

Il ballerino pugliese, infatti, è ritornato a Roma dopo qualche giorno di vacanza, per partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi nel ruolo di opinionista. Il braccio destro di Tina Cipollari ha condiviso un video nelle sue storie Instagram, mentre era in studio. Gianni ha pubblicato filmati e scatti di alcuni momenti prima di entrare in studio, fra i quali una foto del tampone, obbligatorio per partecipare alla registrazione e un video in cui ha ripreso velocemente i protagonisti del parterre.

Uomini e Donne, prima registrazione nuova stagione: assenti i tronisti

In base al breve filmato condiviso da Sperti, non è stato possibile riconoscere chi era presente alla prima registrazione di Uomini e Donne, ma è stato possibile scorgere due troni rossi, vicino alle sedie bianche. Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, però, nella giornata del 24 agosto sembrerebbe che non siano state registrate le puntate del trono classico e che i nuovi tronisti verranno presentati nelle riprese di mercoledì 25 agosto.

Amedeo Venza ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale ha annunciato che il trono classico sarà formato da due ragazze e due ragazzi, poco più che ventenni. Non resta pertanto che attendere ulteriori anticipazioni, per scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate di Uomini e Donne.