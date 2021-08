Uomini e donne riparte dal prossimo 13 settembre su Canale 5 con la messa in onda delle nuove puntate inedite di questa edizione 2021/2022. Tra i protagonisti è confermata la presenza di Gianni Sperti, lo storico opinionista del dating show che anche quest'anno sarà al fianco di Tina Cipollari per commentare le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over. In queste ore, l'opinionista si è lasciato andare ad uno sfogo social, rivelando ciò che la gente penserebbe di lui prima di conoscerlo dal vivo e ciò che gli dice una volta che lo ha conosciuto per davvero.

Gianni Sperti confermato a Uomini e donne 2021/2022

Da oltre vent'anni, Gianni Sperti è presente nel cast della celebre trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Con Tina Cipollari, ormai, costituiscono la "coppia perfetta" per Uomini e donne, in grado di conquistare il pubblico e di riuscire sempre a non essere scontati con le loro riflessioni, che in certi casi mandano in tilt tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri.

Anche quest'anno Gianni farà parte della celebre trasmissione: questa settimana sono cominciate le prime registrazioni della nuova stagione ed è stato proprio lui a pubblicare alcuni scatti social dallo studio di Uomini e donne.

"Casa" ha scritto Gianni in un video mentre inquadrava lo studio del dating show Mediaset, che quest'anno sarà in onda a partire da lunedì 13 settembre, come sempre alle 14:45 circa su Canale 5.

Lo sfogo di Gianni Sperti su ciò che la gente pensa di lui

In attesa di rivederlo all'azione con i suoi giudizi "pungenti", Gianni Sperti si è lasciato andare ad uno sfogo social, rivelando che la gente avrebbe una "cattiva impressione" di lui, fino al momento in cui non lo incontrano dal vivo e si ricredono.

"Non pensavo fossi così carino, disponibile e alla mano", l'opinionista di Uomini e donne ha ammesso che è questa la frase più ricorrente che si sente dire dalle persone, fan della trasmissione di Canale 5, che lo beccano magari per strada chiedendogli di scattare un selfie.

'Pensavo fossi arrogante', Sperti interpreta il pensiero della gente

"Sottinteso: pensavo fossi un esaltato, st.. e arrogante", ha proseguito ancora Gianni Sperti rivelando che sarebbe questo il giudizio che la gente avrebbe sul suo conto, fino a quando non li incontrano per davvero e si rendono conto di che "pasta è fatto".

"Grazie a tutti", ha chiosato infine Sperti con una faccina sorridente, compiaciuto alla fine del fatto che le persone cambino idea sul suo conto.

E magari, molti altri, cambieranno ancora idea dopo averlo rivisto all'azione nel corso della prossima stagione di Uomini e donne, in programma da settembre a maggio del prossimo anno.