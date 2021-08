Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Brave and Beautiful. Le anticipazioni turche legate alle trame della soap opera di Canale 5, rivelano che ci saranno un bel po' di novità legate al rapporto tra Cesur e Suhan. I due, infatti, si ritroveranno di nuovo sul piede di guerra e questa volta arriveranno a prendere una decisione a dir poco drastica che li porterà a dirsi addio.

Cesur si allontana da Suhan: trame turche Brave and Beautiful

Nel dettaglio, le trame turche di Brave and Beautiful rivelano che la situazione precipiterà nel momento in cui ci sarà la morte della mamma di Cesur.

Quest'ultimo non avrà dubbi sul fatto che sia stato Tahsin ad architettare la morte di Fugen, motivo per il quale chiederà a sua moglie Suhan di stare alla larga da lui.

Cesur deciderà di interrompere ogni tipo di rapporto anche con la donna che, nel frattempo, si dirà convinta del fatto che suo padre sia innocente e che il vero colpevole di quello che è accaduto sia Riza.

Adalet confessa un duplice omicidio e Riza viene scarcerato

Cesur deciderà così di andare via per un po' di tempo: al suo rientro, dopo 45 giorni, cederà subito alla passione con Suhan ma questo non basterà a ripristinare l'armonia della coppia.

L'ennesimo colpo di scena si verificherà nel momento in cui Adalet deciderà di presentarsi dalla polizia per confessare di essere lei la responsabile della morte del padre di Cesur e del direttore dell'orfanotrofio e in questo modo farà scarcerare Riza.

Le anticipazioni turche di Brave and Beautiful rivelano che Cesur accoglierà Riza in casa con lo scopo ben preciso di avere nuove informazioni sia sul decesso di suo papà che su quello della mamma.

Suhan chiede e ottiene il divorzio da Cesur: trame turche Brave & Beautiful

Riza, però, porterà avanti un doppio gioco e grazie a un nuovo piano diabolico riuscirà a far ricadere le colpe su Tahsin, che si ritroverà di nuovo sotto accusa.

La reazione di Suhan non sarà delle migliori: la donna è convinta dell'innocenza di suo papà, motivo per il quale deciderà di prendere le distanze da suo marito e chiederà il divorzio immediato.

In un primo momento, Cesur non vorrà cedere alla richiesta di sua moglie: l'uomo, infatti, non si presenterà alle varie udienze fissate, con lo scopo ben preciso di non concedere il divorzio.

Le trame turche della soap Brave & Beautiful, però, rivelano che dopo vari rinvii, Cesur accetterà di presentarsi e di firmare quei documenti che segneranno la fine del suo matrimonio con Suhan. Tuttavia, nonostante il divorzio, sarà evidente che i due si amino ancora alla follia.

Dal 6 settembre, cambio programmazione su Canale 5 per la soap con Cesur e Suhan

In attesa di vedere in onda questi nuovi episodi della soap opera turca su Canale 5, vi segnaliamo che dal 6 settembre ci sarà un cambio programmazione legato alla messa in onda delle puntate in tv.

Mediaset, infatti, ha scelto di raddoppiare il numero degli episodi della soap con protagonista Cesur e così, l'appuntamento dal 6 al 10 settembre 2021, è fissato dalle 14:45 alle 16:30 circa, con una doppia puntata giornaliera, della durata di quasi due ore.