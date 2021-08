Tra le ultime coppie nate a Uomini e donne, vi è quella composta da Davide e Chiara. Il loro amore è sbocciato nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi e poi insieme hanno scelto di viversi la loro favola d'amore lontani dalle telecamere. In questi mesi, però, i due non hanno mai perso il filo diretto con i fan, attraverso i social. Proprio in queste ultime ore, Davide Donadei ha annunciato ai numerosi followers che lo seguono su Instagram, di volersi prendere un periodo di pausa e di staccare un po' la spina dal mondo social.

Una scelta che ha spiazzato e, stando ai retroscena social di Deianira, tra i due fidanzati non sarebbe tutto rose e fiori.

L'ex tronista Davide Donadei stacca dai social

Nel dettaglio, Davide Donadei attraverso un messaggio social postato sul suo profilo dalla fidanzata Chiara, ha fatto sapere di sentire il bisogno di staccare un po' la spina e quindi di allontanarsi per qualche tempo dal mondo di Instagram.

Nel messaggio si parlava di stanchezza dovuta a questi ultimi mesi di lavoro molto intensi intanto, però, sui social sono arrivati nuovi retroscena da parte di Deianira Marzano.

Il retroscena sulla coppia Davide-Chiara

La celebre esperta di gossip napoletana, ha riportato una serie di segnalazioni che le sono arrivate in privati, riguardanti proprio la coppia nata nello studio di Uomini e donne.

In pratica viene detto che tra i due non sarebbe proprio tutto "rose e fiori" così come spesso Chiara fa sembrare sui social e in questo modo si darebbe spazio anche ad una possibile crisi in corso tra i due fidanzati.

A quanto pare, infatti, Chiara sarebbe super gelosa e sempre molto presente nella vita del suo fidanzato tanto che la ragazza, in una serie di interviste, non escluse la possibilità di pensare a mettere anche su famiglia insieme e quindi avere un figlio tutto loro.

'Chiara è super pesante', la segnalazione social riportata da Deianira

"Davide non può avere un discorso con nessuno senza che lei sia lì accanto. Mi hanno riferito che Chiara è una super pesante e gli sta sempre addosso", ha fatto sapere questa persona anonima nella segnalazione social riportata da Deianira.

"Questa mia amica ha chiesto se stessero cercando un bimbo, dato che lei aveva detto che lo volevano, e lui le ha detto assolutamente no, che deve essere sicuro prima di creare qualcosa", fa sapere tale persona a Deianira.

E poi ancora, sempre persone vicine alla coppia nata a Uomini e donne, hanno fatto sapere all'esperta di gossip, che l'ex tronista avrebbe anche un altro sogno: quello di partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip 6, che già in passato ha accolto nel cast volti della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.