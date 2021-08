Nelle puntate di Un posto al sole, si tornerà a parlare molto del personaggio di Rossella. In una foto promozionale, che sta girando in queste ore, si può notare la ragazza mentre beve in un bar, assieme a un misterioso accompagnatore. Le anticipazioni degli episodi, che andranno in onda dal 6 al 10 settembre , rivelano che la ragazza si lascerà andare ad alcuni momenti di svago, salvo poi pentirsene il giorno dopo, quando farà un incontro decisamente imbarazzante in reparto. Nel frattempo ci saranno importanti novità in merito all'aggressore di Susanna , le indagini infatti si concentreranno su un unico sospettato che vive a Palazzo Palladini .

Un posto al sole, anticipazioni dal 6 al 10 settembre: Rossella si concede un po' di svago

Nelle prossime puntate di Un posto al sole , Rossella (Giorgia Gianetiempo) otterrà il massimo supporto da Ornella (Marina Giulia Cavalli) che farà da mentore aiutandola ad affrontare il concorso per la specializzazione. La ragazza però si sente fortemente sotto pressione al punto da spingere il suo amico Vittorio (Alessandro Amato D'Auria) a giungere in suo soccorso. Il giovane Del Bue inviterà, infatti, l'amica a trascorrere una serata di puro svago e lei lo asseconderà concedendosi un po' di "sana" trasgressione.

Un posto al sole, trame 6-10 settembre: un incontro imbarazzante

La scelta di lasciarsi un po' andare potrebbe però ritorcersi contro la ragazza.

In un'immagine promozionale, relative alle anticipazioni di settembre, si può vedere la ragazza divertirsi, in un bar, assieme al nuovo personaggio che avrà il volto di Mauro Racanati . Per quanto non ci sia la conferma, è molto probabile che Graziani trascorrerà una notte di bagordi assieme all'uomo e gli sviluppi saranno poi imprevedibili.

Giunta il giorno dopo presso il reparto di Ornella (Marina Giulia Cavalli), la ragazza farà infatti un incontro molto imbarazzante. L'affascinante sconosciuto potrebbe essere un suo collega, ma per averne la conferma, bisognerà attendere i prossimi giorni

Un posto al sole, puntate dal 6 al 10 settembre: un unico sospettato per l'aggressione a Susanna

Nei prossimi episodi di Upas, l'attenzione si concentrerà sull'aggressione subita da Susanna (Agnese Lorenzini).

Le anticipazioni confermano che la ragazza sarà in fin di vita e rivelano che le indagini riserveranno diverse scoperte. A finire tra i primi sospettati, sarà Renato Poggi (Marzio Honorato) l'uomo infatti ometterà di avere incontrato la ragazza la sera dell'aggressione, ottenendo così la sua posizione molto scomoda, nei confronti degli inquirenti. Non vengono forniti ulteriori dettagli su questa pista, ma le trame sottolineano che i sospetti finiranno per concentrarsi su un unico individuo che vive a Palazzo Palladini.