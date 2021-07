Da poco è stato annunciato che Un posto al sole andrà in pausa per due settimane nel mese di agosto. Per adesso però le puntate procederanno regolarmente, riservando anche diverse novità ai fan della serie. Presto faranno ritorno i personaggi di Adele e Susanna, inoltre è previsto l'ingresso di alcuni nuovi volti maschili. Uno di questi apparirà a breve ed avrà il volto del giovane attore Mauro Racanati. Massimo riserbo attorno a questo personaggio, che dovrebbe però agire in ambito ospedaliero. A seguire un approfondimento sull'attore e sul ruolo che dovrebbe ricoprire all'interno della soap.

Upas, arriva un nuovo personaggio

A breve farà la sua comparsa, nella soap opera partenopea, l'attore di origini pugliesi: Mauro Racanati. Non sono stati forniti molti dettagli sul ruolo che dovrebbe ricoprire quest'ultimo, ma qualche piccolo indizio è comunque trapelato. Nel profilo della sua agenzia artistica, Racanati è accreditato come personaggio ricorrente della venticinquesima stagione di Un posto al sole, segno che il suo dovrebbe essere quindi un ruolo di primo piano. Il suo profilo, inoltre, sembra corrispondere a quello del misterioso personaggio maschile giovane che avrebbe dovuto esordire nelle prossime puntate. Non si conosce il nome di questo personaggio, né tantomeno ci sono informazioni sulla storyline che lo vedrà protagonista, tuttavia pare che questa new entry dovrebbe muoversi in ambito ospedaliero.

Difficile capire se si possa trattare di un giovane dottore o di un paziente, ma tale informazione potrebbe suggerire un'interazione con un'altra protagonista di cui si sta parlando molto in questi giorni.

Un posto al sole, novità importanti per Rossella

In queste puntate sta avendo molto spazio il personaggio di Rossella (Giorgia Gianetiempo).

La ragazza dopo essersi laureata con il massimo dei voti, potrà dedicare un po' di tempo a se stessa. Ed è in questo contesto che potrebbe fare la comparsa un personaggio maschile, che potrebbe interagire con la ragazza. Risulta possibile, ma non certo, che tale profilo possa coincidere con quello del personaggio interpretato da Mauro Racanati.

Ma, considerato che sono previsti altri ingressi maschili, bisognerà attendere per avere la conferma. Risulta sicuramente prematuro parlare quindi di una nuova storia d'amore per la giovane Graziani, ma tale possibilità sembra prendere sempre più consistenza.

La carriera di Mauro Racanati

L'attore pugliese può fregiarsi di un'ottima formazione teatrale ed inoltre ha già lavorato ad alcune serie di successo in tv. Tra queste vanno sicuramente citate: Le indagini di Lolita Lobosco, Skam Italia e Don Matteo. L'attore è stato inoltre protagonista di numerosi corti cinematografici oltre che del film di grande successo: Come un gatto in tangenziale, che lo vedrà tornare anche nel seguito, prossimamente al cinema.