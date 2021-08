Can Yaman continua ad essere il personaggio più seguito del momento e costantemente al centro dell'attenzione mediatica. In queste ultime ore, sui social, si sta parlando di lui non solo per la sua chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta, che sarebbe giunta al capolinea, ma anche per uno scatto legato al passato di Can Yaman, tornato a galla sul web. E dal confronto tra la foto del passato e l'attuale Can Yaman, qualcuno ha ipotizzato che l'attore turco possa essersi rifatto.

L'attore Can Yaman si è rifatto? La foto-confronto col passato

Nel dettaglio, la foto di un Can Yaman giovanissimo ha acceso i dubbi di un po' di fan sul fatto che il divo delle soap possa essere ricorso alla chirurgia estetica nel corso degli anni, prima di arrivare al grande successo internazionale e in particolar modo a quello italiano, dato che l'attore è considerato una vera e propria "star" nel nostro Paese.

Dal confronto con la foto del passato, qualcuno sostiene che Can possa essersi rifatto il naso, dato che negli scatti odierni appare più sottile e delineato rispetto ad un po' di anni fa.

Insomma il "sospetto" è che il divo turco possa essere ricorso alla chirurgia per sottoporsi a questo intervento di chirurgia anche se, da parte di Can Yaman non ci sono certezze su questo possibile intervento.

Dubbi su Can Yaman: dal possibile intervento chirurgico alla love story con Diletta

L'attore, infatti, non si è mai pronunciato in merito e non ha mai proferito parola su possibili operazioni fatte in passato. Insomma il dubbio resta così come va avanti il "giallo" legato alla relazione tra Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta.

Da un po' di settimane, infatti, i due non si fanno più vedere insieme ed entrambi sembrano aver intrapreso dei percorsi completamente differenti.

Can Yaman si diverte con i suoi amici, in giro per l'Italia così come la bella Diletta che ha ripreso anche il suo impegno nel fine settimana con Dazn, per raccontare le partite di Serie A.

La rottura tra Can e Diletta Leotta: lui assente al compleanno della conduttrice

Nonostante le voci e le indiscrezioni riguardanti la loro rottura, Can e Diletta al momento preferiscono non commentare l'accaduto.

La coppia, infatti, si tiene lontana da tutto quello che circola sul loro conto e soprattutto sui social non hanno mai rotto il silenzio dopo le voci di rottura definitiva.

Eppure, per molti fan non ci sarebbero più dubbi sul fatto che i due abbiano scelto di chiudere la loro relazione, complice anche l'assenza di Can al compleanno della conduttrice sportiva, che ha festeggiato i suoi 30 anni in compagnia di amici e familiari ma senza il divo turco delle soap.