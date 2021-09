Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, riparte con una bruttissima notizia, legata alla morte di uno dei giovani tecnici che fa parte del cast di produzione del programma. In queste ore, è stata diffusa la terribile notizia della morte di Nicolas Lorenzo Vona, morto a soli 29 anni in seguito a un incidente stradale. Il giovane lavorava nel programma di Maria De Filippi, che ripartirà proprio questo pomeriggio su Canale 5.

Lutto nel cast di Amici 21: è morto il giovane Nicolas, uno dei tecnici del talent show

Nel dettaglio, Nicolas Lorenzo Vona lavorava come tecnico nella produzione di Amici di Maria De Filippi.

Questo fine settimana aveva scelto di ritornare a casa, per trascorrere il weekend in compagnia degli amici e dei suoi familiari, ma purtroppo si è ritrovato vittima di un terribile incidente che gli è costato la vita.

Il ragazzo, stando alle prime ricostruzioni post incidente, avrebbe perso il controllo della sua autovettura su una strada statale in provincia di Frosinone. L'impatto sarebbe stato violentissimo, al punto che per Nicolas non c'è stato nulla da fare.

Un incidente stradale ha causato la morte del giovane Nicolas Lorenzo, aveva 29 anni

Nel momento in cui il personale sanitario è arrivato sul posto per appurare cosa fosse successo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane a soli 29 anni.

Ad oggi, quindi, restano da capire le cause effettive dell'incidente che ha coinvolto il ragazzo che lavorava nel cast della trasmissione di Canale 5. Non si esclude, infatti, che Nicolas possa essere stato colpito da un malore improvviso, oppure che qualche animale gli abbia tagliato la strada e in questo modo, lo avrebbe portato fuori strada, facendogli perdere il controllo della vettura.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sembra che non siano state coinvolte altre automobili nell'incidente che è costato la vita al giovane.

La prima puntata di Amici 21 è stata già registrata: non ci sarà un ricordo per Nicolas

La notizia della morte di Nicolas ha lasciato sconvolti e amareggiati i numerosi fan del programma che, in queste ore, hanno voluto lasciare dei messaggi di cordoglio sui social.

Per la prima puntata di Amici 21 in programma questo pomeriggio su Canale 5, sarà difficile poter fare un omaggio al giovane Nicolas, dato che la trasmissione di Maria De Filippi sarà in differita.

Il talent show, infatti, è stato registrato mercoledì pomeriggio: non si esclude, però, che possano esserci delle parole di affetto per Nicolas sui social del programma oppure nel corso della seconda puntata di questa edizione, la cui registrazione è in programma giovedì prossimo.