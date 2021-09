Chiara Rabbi e Sophie Codegoni hanno condiviso l'esperienza a Uomini e donne, la prima come corteggiatrice, la seconda come tronista. A distanza di mesi, Sophie è tornata in Tv come concorrente del Grande fratello Vip e Chiara Rabbi ha subito criticato la 19enne milanese per le parole dette su Matteo Ranieri. Chiara é intervenuta duramente contro la gieffina definendola una ragazza priva di contenuti. Sembra che tra le due non scorra buon sangue, tanto che la fidanzata di Davide Donadei è sbottata dicendo: "Ora ha rotto”.

Sophie Codegoni tira in ballo l'ex Matteo al Gf Vip

L'ingresso di Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6 non è passato inosservato. La clip di presentazione ha fatto discutere, soprattutto nel momento in cui ha parlato della relazione con Matteo Ranieri, il corteggiatore con cui è uscita da Uomini e donne lo scorso maggio. Anche se non ha specificatamente nominato Matteo, il riferimento al ragazzo ligure era chiaro. Come noto, la loro relazione al di fuori degli studi televisivi è durata poche settimane. Nel video di presentazione, Sophie ha dato la sua versione dei fatti sulla loro breve liason, parlando di una persona diversa da quella conosciuta in studio, convinta che in verità a lui non piacesse lei.

Parole che non sono piaciute né a Matteo Ranieri, né tantomeno a Chiara Rabbi.

Chiara Rabbi difende Matteo e tuona contro Sophie: 'Priva di contenuti'

Matteo Ranieri non ha gradito le allusioni fatte dalla ex Sophie appena varcata la porta rossa del Gf Vip. Il ragazzo, in un commento sulla sua pagina Instagram ha scritto: "Insultare me non renderà migliore te".

In difesa di Matteo è intervenuta anche Chiara Rabbi che, sui social ha dichiarato: "Fratello sei l’unica cosa interessante di cui può parlare". La fidanzata di Davide Donadei non si è fermata qui e, sempre più pungente, riferendosi a Sophie ha scritto: "La sua vita non ha contenuti interessanti e veri".

Chiara senza freni contro Sophie: 'Ha rotto i co...ni'

Si Instagram, l'ex corteggiatrice di U&D non si è risparmiata nell'attaccare Sophie Codegoni. Chiara infatti, ha aggiunto: "Fino a quando si è fatta la sua vita nessuno le ha detto niente. Ora ha rotto”. Il personaggio di Sophie Codegoni sta già facendo discutere, tanto che anche Raffaella Mennoia, autrice storica di Uomini e donne, è intervenuta sui social. Le sue parole, riferite al commento di Matteo Ranieri, fanno pensare che, anche il braccio destro di Maria De Filippi abbia voluto prendere le difese dell'ex corteggiatore. A quanto sembra, dopo Uomini e donne, Codegoni non sembra un personaggio molto apprezzato dall'autrice, al contrario del suo ex Ranieri.