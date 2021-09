Novità dell'ultima ora nel palinsesto di Canale 5: Amici 21 non partirà sabato 18 settembre, così come annunciato nei giorni scorsi anche dallo spot ufficiale mandato in onda sulla rete ammiraglia Mediaset , ma il giorno successivo ossia domenica 19 settembre. Ad annunciare la notizia è stato Davide Maggio facendo riferimento ad un comunicato stampa ufficiale. Il cambio di programmazione del talent show non è definitivo ma sarà così solo per due settimane per poi tornare alla sua solita collocazione.

Cambio di programmazione per Amici

Per dare modo al nuovo programma Scene da un matrimonio, che verrà condotto da Anna Tatangelo, di debuttare al meglio, la sua messa in onda verrà rimandata di due settimane, ossia al 3 ottobre.

Per colmare questo spazio momentaneamente vuoto nel palinsesto domenicale di Canale 5 , in una fascia oraria molto rilevante per ciò che concerne gli ascolti e lo share, i vertici Mediaset hanno voluto mettere in campo "l'artiglieria pesante". Secondo quanto annunciato, infatti, sarà Amici 21 ad essere trasmesso.

Il talent show, che vedrà Giulia Stabile debuttare come ballerina professionista, dopo aver conquistato a maggio scorso la coppa di vincitrice, per due settimane non andrà in onda di sabato con il suo appuntamento pomeridiano ma la domenica. La conoscenza con i nuovi allievi che comporranno la classe della scuola più spiata d'Italia è dunque rimandata al 19 settembre. In quella data, saranno resi noti anche i professori del programma di Maria De Filippi, visto che qualche dubbio sulla presenza di Raimondo Todaro tra i coach di ballo ancora persiste.

Le reazioni del mondo social

La notizia non è stata prese bene da tutti. Il popolo del web, che desidera conoscere non solo i nuovi ballerini e cantanti ma che spera di poter vedere anche qualcuno degli ex allievi dell'edizione numero 20, a cui tanti telespettatori si sono affezionati, non ha gradito lo spostamento di programmazione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Cominciamo male, molto male", ha ironicamente twittato un fan del talent.

"Dando un senso alla domenica" ha invece scritto su Twitter un altro utente che invece al contrario ha gradito la novità. Insomma, pare che l'attenzione sul talent sia già alta ancor prima di iniziare e comunque merito di tale successo è anche legato al grande affetto che i talenti della scorsa edizione sono stati capaci di suscitare nel pubblico.

Adesso, gli allievi di Amici 21 riusciranno a guadagnarsi un posto nel cuore dei telespettatori? Di certo un nuovo anno all'insegna dell'arte, sia canto che ballo, attende i fan dello show, che parte con ben due mesi di anticipo rispetto agli altri anni.