Cambia la programmazione Mediaset per questo inizio di stagione autunnale 2021. Le anticipazioni rivelano che ci saranno delle modifiche legate al palinsesto del daytime ma anche in prime time. Occhi puntati in primis sulla variazione di messa in onda che riguarderà il debutto di Amici 21, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi che non partirà di sabato pomeriggio. In prime time, invece, slitta l'appuntamento con la fiction Luce dei tuoi occhi, con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Mediaset cambia la programmazione: Amici 21 non debutta di sabato pomeriggio

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione Mediaset per l'autunno 2021, rivelano che cambierà l'assetto del sabato e della domenica per il mese di settembre.

Il talent show Amici 21, quest'anno non partirà come di consueto di sabato pomeriggio. Mediaset, infatti, ha chiesto alla conduttrice di spostarsi per due settimane di domenica pomeriggio, così da poter permettere alla squadra di Scene da un matrimonio, il programma condotto da Anna Tatangelo, di essere perfezionato.

Di conseguenza, il programma della Tatangelo non partirà più il 19 settembre ma andrà in onda a partire da domenica 3 ottobre, nella fascia del primo pomeriggio domenicale.

In attesa che arrivi la nuova edizione di Scene da un matrimonio, ecco che spetterà a Maria De Filippi prendere in mano le redini del dì di festa della rete ammiraglia.

Verissimo raddoppia nel weekend autunnale di Canale 5

Domenica 19 e il 26 settembre, l'appuntamento con Amici 21 sarà in programma nella fascia pomeridiana di Canale 5, poi dal 2 ottobre in poi tornerà in onda di nuovo al sabato pomeriggio.

Nel fine settimana, invece, resta confermato l'appuntamento con il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, che quest'anno raddoppierà la sua messa in onda su Canale 5.

Non solo la puntata del sabato ma anche quella della domenica, che andrà ad occupare lo slot orario che fino allo scorso anno era nelle mani di Barbara d'Urso con la sua Domenica Live.

Slitta il debutto di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle: ecco quando va in onda

E poi ancora il cambio programmazione di Canale 5 riguarderà anche la prima serata autunnale.

Per mercoledì 15 settembre era previsto il debutto di Luce dei tuoi occhi con protagonista Anna Valle ma così non sarà.

In casa Mediaset, infatti, hanno scelto di rinunciare alla sfida auditel contro Il Commissario Montalbano, che sarà trasmesso in replica su Rai 1.

Di conseguenza, la prima puntata della fiction con Anna Valle e Giuseppe Zeno andrà in onda a partire da mercoledì 22 settembre, per sei settimane in prime time su Canale 5.