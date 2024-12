Le anticipazioni settimanali di Un posto al sole si concentrano su ciò che accadrà nelle puntate in onda dal 16 al 20 dicembre. In vista della recita di Jimmy, Niko e Manuela saranno sempre più complici, scatenando la gelosia di Valeria. Rossella, invece, si scontrerà ancora con la prepotenza del primario Fusco.

Le difficoltà sul lavoro di Michele

Rossella rientrerà in reparto e, nonostante l'arroganza e la prepotenza di Fusco, farà del suo meglio sul lavoro. La dottoressa noterà che il primario ha puntato un'altra vittima, così starà all'erta. Intanto, in radio la situazione di tensione tra Roberto e Michele non accennerà a diminuire.

Il giornalista continuerà a svolgere con grande etica il suo lavoro riguardante l'inchiesta sui Gagliotti, guadagnandosi anche la stima di Alice, rientrata a Radio Golfo 99 per il suo stage.

Dopo i primi scontri tra Micaela e Alice, sembrerà nascere un'amicizia, mentre Roberto renderà la vita sul lavoro di Michele sempre più difficile. Nel frattempo, Espedito sarà costretto a prendere una decisione riguardante la sua azienda. Anche Michele dovrà prendere una decisione riguardante il suo futuro alla radio.

In ospedale, Rossella si sentirà sopraffatta dalle ingerenze di Fusco, che non riuscirà a contrastare in maniera efficace. Intanto, Nunzio elaborerà un piano per allontanare il suo coinquilino, diventato un po' troppo invadente.

Valeria gelosa della complicità tra Niko e Manuela

Rosa vincerà le proprie paure e inizierà a frequentare la scuola serale. Tra la donna e Don Antoine il legame si farà sempre più stretto. Dopo la scelta di Espedito di cedere alle richieste dei Gagliotti in seguito al ricatto di Gennaro nei confronti di Costabile, quest'ultimo potrà estinguere i suoi debiti.

Mentre Rosa sarà in crisi perché non saprà come comportarsi dopo il momento di vicinanza vissuto con Don Antoine, tra Niko e Manuela crescerà la complicità iniziata grazie ai preparativi per la recita scolastica di Jimmy. Valeria, però, gelosa per la situazione, non vorrà mettersi da parte.

Guido non saprà come destreggiarsi tra la volontà di passare il Capodanno con Claudia e la voglia di stare con il figlio, che in quel giorno compirà gli anni.

Tra Valeria e Manuela la situazione potrebbe evolvere in uno scontro durante la recita di Jimmy. Intanto, Rosa affronterà Don Antoine, parlando apertamente del momento vissuto insieme. Grazie all'aiuto di Marika, Rosa maturerà nuove consapevolezze che la riguardano. Infine, Guido sembrerà aver trovato il giusto compromesso per passare il Capodanno con Lollo e Claudia, ma dovrà dire la sua idea a Mariella.

Il futuro sentimentale di Rosa

Cosa succederà tra Rosa e Don Antoine? Non è ancora ben chiaro fino a che punto i due si spingeranno, ma è evidente che Rosa acquisirà nuove consapevolezze riguardanti la sua vita sentimentale. Dopo la chiusura nei confronti del genere maschile, vedendo solo in Damiano un possibile compagno, per Rosa potrebbe essere giunto il momento di aprire il suo cuore.

Se con il prete la situazione ambigua potrebbe chiudersi velocemente, magari il postino, con cui la donna ha già avuto un primo approccio, potrebbe essere l'uomo giusto con cui dimenticare definitivamente il padre di Manuel.