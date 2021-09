Riapre su Canale 5 la scuola di Amici, il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua ventunesima edizione di messa in onda.

Le anticipazioni rivelano che questa settimana si è svolta la registrazione della prima puntata, durante la quale ci sarà la presentazione ufficiale della nuova classe di allievi che si metteranno in gioco per conquistare l'accesso al serale. Rispetto agli altri anni, cambierà la programmazione: Amici 21, infatti, lascerà il sabato pomeriggio per il debutto.

Le novità della programmazione di Amici 21

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 21 rivelano che quest'anno il programma giocherà d'anticipo su Canale 5.

Le nuove puntate andranno in onda a partire già da settembre, ma non saranno trasmesse (almeno inizialmente) al sabato pomeriggio, come accadeva in passato.

Mediaset, infatti, ha chiesto alla produzione del programma di Maria De Filippi di andare in onda eccezionalmente di domenica pomeriggio per le prime due settimane.

Così, il 19 e il 26 settembre, Amici 21 dovrà vedersela contro Domenica In, il contenitore del giorno festivo della rete ammiraglia Rai, condotto da Mara Venier.

Il talent show di Maria De Filippi per ora lascia il sabato

Da ottobre, poi, la trasmissione di Maria De Filippi dovrebbe tornare di nuovo al sabato pomeriggio, ma non sono esclusi nuovi ulteriori cambi di palinsesto per le reti Mediaset.

Novità in vista anche per quanto riguarda il daytime di questa ventunesima edizione del talent show, che partirà lunedì 20 settembre in tv. Rispetto allo scorso anno, la striscia quotidiana che narrerà le avventure dei nuovi allievi della scuola, andrà in onda solo su Canale 5.

L'appuntamento è previsto alle ore 16:10 e andrà avanti fino alle 16:40 circa, per 30 minuti quotidiani, per raccontare come i concorrenti si preparano in vista dell'appuntamento della domenica pomeriggio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Non ci sarà, quindi, nessuna striscia quotidiana su Italia 1 (come accadeva con la passata edizione di Amici).

Le prime anticipazioni sul debutto di Amici 21

Le anticipazioni della prima puntata, registrata nei giorni scorsi a Roma, rivelano che al debutto ci sarà spazio per la presenza di un bel po' di personaggi che accoglieranno i nuovi allievi.

Tra questi ci saranno: Gerry Scotti, Martin Castrogiovanni, Roberto Baggio, Noemi, Tommaso Paradiso ed Elodie.

Non mancheranno neppure i volti dell'ultima edizione di Amici, come nel caso di Giulia Stabile, Aka7even e Deddy.

Per quanto riguarda gli allievi che entreranno a far parte del cast di questa edizione, spicca il nome di Luca D'Alessio, il giovane figlio del cantante Gigi, che entrerà a far parte del team capitanato dalla prof Lorella Cuccarini (che prenderà il posto di Arisa).