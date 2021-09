La nuova edizione di Amici inizierà in anticipo quest'anno e la prima puntata è prevista il 18 settembre. Nel corso del primo appuntamento della trasmissione di Maria De Filippi verrà ricordato l'ex allievo della scuola di Canale 5, Michele Merlo, morto prematuramente nel giugno scorso. Inoltre, nella prima giornata, ci sarà spazio per conoscere il cast della trasmissione, rivedere i vecchi e nuovi professori che inizieranno la loro sfida professionale e si potrà scoprire chi saranno i nuovi alunni che otterranno l'ambito banco nel programma.

Prima puntata di Amici: verrà ricordato Michele Merlo

Michele Merlo, ex allievo di Amici, è morto il 6 giugno a causa di un'emorragia cerebrale dovuta a una leucemia fulminante. Come era già stato ipotizzato nelle scorse settimane, durante la prima puntata della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, il cantante verrà ricordato. Amedeo Venza, infatti, nella serata di mercoledì 1° settembre, ha confermato che andrà in onda, proprio in occasione del ritorno di Amici in televisione, uno speciale su Michele. Al momento, non è chiaro se saranno presenti in studio anche alcuni degli ex compagni di avventura del cantautore e se ci sarà anche Emma Marrone, sua coach nel corso della sedicesima edizione del programma.

Nuova edizione di Amici: arriva Raimondo Todaro, Arisa non è nel cast

Durante la prima puntata di Amici saranno presenti i professori e ci sarà qualche novità sul cast. Infatti, quest'anno non è stata confermata Arisa, in quanto non è stato trovato un accordo con la produzione. Fra i volti nuovi del programma è previsto l'arrivo di Raimondo Todaro, ex ballerino di Ballando con le stelle che sarà uno degli insegnanti di danza.

Fra le vecchie conoscenze del piccolo schermo, inoltre, saranno presenti Rudy Zerbi e la maestra Alessandra Celentano. Anche Lorella Cuccarini è stata confermata ma, quest'anno, rivestirà il ruolo di insegnante di canto e non di ballo.

Amici 2021/2022: Giulia Stabile da ex allieva a membro del cast

Molti degli ex allievi che hanno partecipato al talent show di Maria De Filippi, hanno trovato un'occupazione all'interno della scuola di Amici, come ad esempio Giulia Pauselli e Andreas Müller.

Nella nuova edizione della trasmissione, farà il suo debutto come membro del cast, Giulia Stabile, vincitrice dell'edizione 2020/2021. Inoltre, nella prima puntata del programma verranno presentati anche gli allievi della scuola che otterranno un posto a sedere sui banchi della scuola. Non resta pertanto che attendere ulteriori anticipazioni su quanto andrà in onda nel corso del primo appuntamento con la trasmissione di Canale 5.