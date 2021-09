Giunge al termine l'avventura di Brave and Beautiful, la fortunata soap opera turca che questa estate ha debuttato nel pomeriggio di Canale 5, conquistando l'attenzione di circa due milioni di spettatori. Con la puntata di venerdì 10 settembre, la serie saluterà il suo affezionato pubblico italiano, nonostante manchino ancora 40 episodi per scoprire come termineranno le vicende turbolenti della coppia Cesur-Suhan. La serie, però, non è stata riconfermata nel palinsesto autunnale, dove lascerà spazio a Uomini e donne e Love is in the air.

La serie Brave and Beautiful saluta il pubblico di Canale 5

Nel dettaglio, a partire da lunedì 13 settembre la programmazione pomeridiana di Canale 5 subirà delle nette modifiche.

La serie turca non sarà più in onda alle 14:45, lasciando spazio al ritorno di Uomini e donne.

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi tornerà in onda dopo la lunga pausa estiva e occuperà la storica fascia oraria che da ben 25 anni permette alla rete ammiraglia Mediaset di essere leadership degli ascolti pomeridiani.

Con il ritorno di Uomini e donne, non ci sarà più spazio per l'appuntamento quotidiano con Brave and Beautiful su Canale 5.

Cambia la programmazione Mediaset: ritorna Uomini e donne e Cesur va in 'soffitta'

La programmazione autunnale, infatti, prevede la messa in onda dei daytime del Grande Fratello Vip 6 e Amici 21, seguiti poi dall'appuntamento con la soap turca Love is in the air, che proseguirà regolarmente la messa in onda fino alla fine della seconda serie.

A seguire, la linea passerà a Barbara d'Urso, confermata con il suo Pomeriggio 5, già tornato in onda dopo la pausa estiva.

Cosa ne sarà allora delle restanti puntate di Brave and Beautiful? Quale sarà il destino della serie turca con Cesur e Suhan? Dopo la mancata riconferma nel palinsesto autunnale Mediaset, la serie quasi sicuramente andrà in onda nel corso della prossima estate.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le nuove puntate di Brave & Beautiful potrebbero tornare solo nel 2022

Stando alle indiscrezioni riportate sulle pagine di "Sorrisi e Canzoni", i restanti episodi della serie dovrebbero proseguire nella fascia del pomeriggio dell'estate 2022, tornando così a prendere il posto di Uomini e donne.

Con molta probabilità, quindi, le puntate di Brave and Beautiful potrebbero essere trasmesse a partire dal prossimo giugno, subito dopo l'ultima puntata stagionale di Uomini e donne.

In questo modo, Canale 5 si assicurerebbe la messa in onda per ben due mesi di un prodotto di successo che ha già conquistato il pubblico e che potrebbe fare da traino ad un'altra soap opera da lanciare sempre nel corso dell'estate 2022.

Una notizia che sicuramente non renderà entusiasti i fan della serie turca, molti dei quali avrebbero voluto vedere il gran finale entro questa estate, senza dover attendere un anno per assistere alla messa in onda degli episodi conclusivi della storia tra Cesur e la sua amata Suhan.