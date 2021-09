Grandi colpi di scena nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 6, la fortunata soap opera del primo pomeriggio che continua a riscuotere un grande successo dal punto di vista auditel su Rai 1. La trama di questa stagione è caratterizzata dall'arrivo di tanti nuovi personaggi che non passeranno inosservati nel corso delle prossime settimane. Tra questi vi sono Anna Imbriani e Tina Amato, due donne che sono riapparse a Milano dopo un lungo periodo di tempo e che entrambe celererebbero dei segreti, non ancora confessati.

Anna tormentata dall'ex amante: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, la presenza di Anna non passerà affatto inosservata nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, complice il fatto che la donna nasconderebbe qualcosa di misterioso legato al suo passato.

Anna tornerà a Milano da sola, senza avere al suo fianco l'amato Quinto, l'uomo che aveva sposato. Col passare delle puntate si scoprirà che Quinto non è al suo fianco perché è tragicamente morto.

Di conseguenza Anna si è ritrovata da sola con sua figlia e per questo motivo ha scelto di rimettere piede a Milano, con la speranza di trovare aiuto nei suoi amici di vecchia data.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché i retroscena legati alle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che ben presto si scoprirà che Anna dovrà fare i conti anche con il suo ex amante. Si chiama Massimo e continuerà a darle filo da torcere.

Anna non ha portato sua figlia

Il motivo? L'ex amante di Anna Imbriani è sempre più intenzionato a prendersi la bambina e per questo motivo finirà per minacciare la donna ma anche Roberto Landi, che le darà una mano nel cercare di uscire da questa situazione.

Tuttavia, Anna in questo trasferimento a Milano ha scelto di non portare la sua amata bambina, la quale è rimasta a casa con i nonni ma non si esclude che presto potrebbe fare anche lei il suo ingresso nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 1.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché i retroscena legati alle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 in programma questo autunno 2021 in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende legate a Tina Amato.

Tina potrebbe essere malata: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Il motivo? La donna, dopo il suo rientro in città, sarà sempre più misteriosa quasi come se stesse nascondendo qualcosa di serio alla sua famiglia.

Il segreto di Tina Amato, però, potrebbe essere ben più grave e serio del previsto e non si esclude che la donna possa addirittura avere una malattia.

In una delle ultime puntate della soap opera, Tina si è toccata dolorosamente la gola: un particolar che non è passato inosservato e che potrebbe aprire a nuovi scenari.