Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di ieri, giovedì 16 settembre 2021, caratterizzata in prime time dal debutto di Star in the star, il nuovo show condotto da Ilary Blasi che non è partito proprio nel migliore dei modi dal punto di vista degli ascolti. La prima puntata del varietà che punta sulle imitazioni di grandi artisti della musica italiana e internazionale è stata sonoramente sconfitta dal film-tv Sorelle per sempre, trasmesso in prima visione su Rai 1.

Flop per Star in the star su Canale 5: gli ascolti tv di giovedì 16 settembre

Nel dettaglio, la prima puntata di Star in the Star condotto da Ilary Blasi è stata seguita da una media di poco superiore a 1,9 milioni di spettatori in prime time, ottenendo soltanto l'11% di share.

Un sonoro flop per questa nuova trasmissione autunnale di Canale 5, che dovrebbe andare avanti per ben sette settimane in prime time.

Lo show è stato duramente criticato anche sui social, dove moltissimi hanno puntato il dito contro il meccanismo ritenuto troppo simile a Tale e Quale Show e Il Cantante mascherato, i due programmi di Rai 1 condotti rispettivamente da Carlo Conti e Milly Carlucci.

Rai 1 stravince la prima serata con Sorelle per sempre

Ad avere la meglio nella gara ascolti del prime time di questo giovedì sera, è stato il tv-movie Sorelle per sempre, con protagonista Donatella Finocchiaro, trasmesso in prima visione su Rai 1.

La pellicola è stata seguita da una media di circa 4,8 milioni di spettatori, ottenendo il 24,40% di share e permettendo così alla rete ammiraglia di avere la meglio nella gara ascolti del prime time di ieri, in attesa dell'arrivo di Fino all'ultimo battito, la nuova fiction del giovedì sera Rai con Marco Bocci e Bianca Guaccero.

Sempre in prime time, la prima puntata della nuova stagione di PiazzaPulita su La7 ha ottenuto un ascolto medio di 681 mila spettatori pari al 4,30% di share.

Il talk show di Rete 4, Diritto e Rovescio, ha ottenuto invece 870 mila spettatori con il 5,50% di share in prime time.

Male Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso: gli ascolti del 16 settembre

Per quanto riguarda, invece, gli ascolti del daytime di ieri 16 settembre, da segnalare il crollo di Pomeriggio 5 condotto da Barbara d'Urso. La trasmissione continua a essere in forte crisi dal punto di vista Auditel dopo il restyling di questa edizione. La puntata di ieri ha ottenuto 1,1 milioni nella prima parte e una media di poco inferiore a 1,3 milioni nella seconda, fermandosi al 12,70% di share.

Il talk show di Canale 5 è stato sonoramente sconfitto da La Vita in diretta che su Rai 1, ha sfiorato la media di 1,6 milioni di spettatori pari al 16,55%.

Nel pomeriggio, proseguono gli ottimi ascolti della soap Il Paradiso delle signore che ottiene una media di oltre 1,5 milioni in daytime con uno share del 16,33%.