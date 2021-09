Cresce l'attesa per il debutto del Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini continuerà ad essere uno dei programmi di punta della programmazione Mediaset per il prossimo autunno 2021. La messa in onda della prima puntata è prevista il prossimo lunedì 13 settembre, serata in cui verrà presentato il cast ufficiale dei 22 "famosi" che si metteranno in gioco all'interno della casa più spiata d'Italia. La programmazione televisiva, poi, prevede anche quest'anno la diretta 24 ore su 24 in tv e streaming online oltre alla consueta striscia in daytime.

Il ritorno del Grande Fratello Vip 6: la programmazione ufficiale in prime time

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la programmazione del Grande Fratello Vip 6 rivelano che si partirà subito con la doppia puntata serale su Canale 5.

Oltre al lunedì sera, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda anche di venerdì sera: il primo raddoppio è previsto già per il 17 settembre e questa sarà la collocazione ufficiale per tutta la stagione televisiva autunnale.

Di conseguenza, di lunedì sera il GF Vip 6 dovrà vedersela contro le fiction che saranno trasmesse in prime time su Rai 1, mentre al venerdì sera dovrà sfidarsi prima contro Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, e successivamente contro The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici.

La diretta 24 ore del GF Vip 6 visibile in tv e streaming

E poi ancora, la programmazione del Grande Fratello Vip 6, prevede anche quest'anno la messa in onda della diretta 24 ore su 24 per seguire le avventure dei concorrenti.

Dal 14 settembre, infatti, sarà possibile seguire le vicende dei vari vip in gara collegandosi al canale Mediaset Extra, che trasmetterà la diretta 24 ore al giorno dalla casa di Cinecittà.

Sarà possibile seguire il live anche in streaming online sul sito Mediaset Infinity, accedendo alla sezione dedicata al reality show Mediaset.

Confermato anche l'appuntamento con il daytime del GF Vip 6 in programma su Canale 5: l'appuntamento è confermato nella fascia del pomeriggio, tra Uomini e donne e la soap opera Love is in the air.

Le novità del Grande Fratello Vip 6: parla Signorini

In una recente intervista concessa al settimanale "Sorrisi e Canzoni", il padrone di casa del reality show, ha ammesso che quest'anno cercheranno di essere più elastici nei confronti del "politicamente scorretto".

Questo non vuol dire che sarà un "liberi tutti", ma tutti gli atteggiamenti considerati sbagliati, verranno valutati in base al contesto e al modo in cui si verificheranno. Signorini, però, ha ribadito che la produzione del GF Vip sarà intransigente per quanto riguarda il capitolo bestemmie.