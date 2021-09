Intervistata a TvSoap, l'amata attrice de Il Paradiso delle Signore, Giulia Arena, ha fatto luce sul suo personaggio Ludovica Brancia di Montalto. Nel corso del tempo, la ragazza ha vissuto una vera e propria evoluzione. All'inizio era decisamente cattiva, infatti arrivò a separare Riccardo da Angela e a fingere una gravidanza. Da quando le strade di Ludovica e Marcello si sono incrociate, qualcosa ha iniziato a cambiare seppur lentamente. I due si sono innamorati ed hanno intrapreso una relazione, provando a superare gli ostacoli derivanti dalla diversità di ceto sociale.

Dall'intervista è emerso che a dare del filo da torcere alla coppia sarà una nemica comune che ancora non è stata fatta fuori: Fiorenza Gramini.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: 'Nascerà uno scontro interno'

In questa nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, Ludovica si mostrerà piuttosto serena, cosa decisamente insolita per il personaggio. Nelle passate stagioni, infatti, la bella Brancia di Montalto ha sempre avuto un avvio burrascoso. A sentire l'attrice, per Ludovica avrà inizio un periodo di rivalsa e rinascita: 'Sarà decisamente una primavera'. Nel corso di queste nuove puntate, la ragazza dovrà tirare fuori il suo carattere da combattente poiché si scontrerà con la realtà.

A darle del filo da torcere sarà il suo stesso mondo, fatto di regole stringenti: 'Nascerà uno scontro interno, non soltanto esterno'.

Giulia Arena svela dettaglio off screen de Il Paradiso delle Signore

Dopo le vicissitudini attraversate nella stagione precedente, la relazione tra Marcello e Ludovica sarà alquanto serena. L'attrice ha svelato un dettaglio 'off screen', ossia che i due piccioncini hanno trascorso l'intera estate insieme, a godersi il loro amore.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Giulia ha ammesso di aver sempre visto del potenziale in questa relazione, nonostante l'iniziale scetticismo dei fan de Il Paradiso delle Signore. Marcello e Ludovica provengono da due mondi completamente opposti, ma alla fine l'attrice ha evidenziato come non bisogna mai fidarsi delle apparenze. All'inizio, infatti, anche Marcello diffidava dell'alta borghesia.

Fiorenza torna a infastidire Ludovica e Marcello nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che una vecchia nemica comune tornerà a infastidire Ludovica e Marcello, Fiorenza. 'Purtroppo non ci siamo liberati di lei' ha detto Giulia Arena a TvSoap evidenziando come ad un certo punto occorre anche fare i conti con la realtà, ossia su come vedono le cose le altre persone. Negli anni '60 la società seguiva uno schema piuttosto rigido, quindi il percorso intrapreso da Marcello e Ludovica è senz'altro inconsueto per quei tempi.

Dall'intervista è emersa l'evoluzione completa vissuta da Brancia di Montalto. La ragazza, viziata qual era, si è trasformata diventando più consistente. Tutto ciò ha dato modo all'attrice Arena di poter sperimentare le svariate sfaccettature del suo personaggio.