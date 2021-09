Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli ascolti tv della giornata di domenica 26 settembre 2021, caratterizzata in prime time dalla messa in onda della seconda e ultima puntata di Da Grande, condotto da Alessandro Cattelan. Lo show, dopo il flop di ascolti del debutto, ha confermato un trend decisamente non positivo e anche questa seconda puntata finale non ha brillato in termini di spettatori. In daytime, invece, Maria De Filippi continua ad avere la meglio nella gara del pomeriggio televisivo.

Chiude malissimo Alessandro Cattelan: ascolti tv 26 settembre 2021

Nel dettaglio, la seconda puntata di Da Grande condotta da Alessandro Cattelan su Rai 1, è stata seguita da una media di appena 2,2 milioni di spettatori, fermandosi a uno share del 12,02%.

Un risultato decisamente fin troppo sotto le più rosee aspettative che avevano i dirigenti della tv di Stato nel momento in cui era stato annunciato il passaggio in Rai del conduttore.

Il programma chiude così con una media insoddisfacente di poco superiore alla soglia del 12% di share: un debutto tutt'altro che positivo per Cattelan nel prime time della rete ammiraglia, caratterizzato anche da diverse polemiche dovute al fatto che il suo programma è risultato fin troppo simile a quello che aveva proposto nelle stagioni tv precedenti su Sky.

Scherzi a parte vince la gara auditel del prime time

Tornando agli ascolti di questa domenica 26 settembre, in prime time cresce il dato di Scherzi a parte, il varietà condotto da Enrico Papi che questa settimana ha ottenuto una media di oltre 3 milioni di spettatori, arrivando a toccare il 17,30% di share.

Sempre in prime time ascolti decisamente bassi per il talk show Controcorrente condotto da Veronica Gentili, che nel prime time domenicale di Rete 4, si ferma a una media di 696 mila spettatori con il 3,70% di share.

Su Rai 3, invece, il film Ponte delle Spie, ottiene una media di 1,1 milioni di spettatori pari al 5,20% di share medio.

Maria De Filippi batte ancora Mara Venier in daytime

Per quanto riguarda il daytime di questa domenica 26 settembre, ascolti in calo per Amici 21: il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi ha ottenuto una media di poco inferiore ai 2,5 milioni di spettatori, perdendo così circa 300 mila spettatori rispetto al debutto della scorsa settimana e fermandosi al 16,50% di share.

Nonostante la flessione auditel, il talent show è riuscito comunque a battere gli ascolti di Domenica In, condotto da Mara Venier su Rai 1.

Il talk show domenicale, infatti, ha ottenuto una media di 2,2 milioni nella prima parte con il 14% di share e 1,8 milioni nella seconda parte che si è fermata al 13,20% di share.

Verissimo batte la concorrenza di domenica: ascolti tv 26 settembre

A seguire, invece, la seconda parte della sfida domenicale Rai-Mediaset, è stata vinta da Verissimo in onda su Canale 5.

Il talk show condotto da Silvia Toffanin ha superato la soglia dei 2,2 milioni di spettatori complessivi con il 18% nella prima parte e il 15,75% nella seconda parte.

Su Rai 1, invece, il nuovo appuntamento con il talk show condotto da Francesca Fialdini si è fermato a una media di appena 1,6 milioni con l'11,90% di share.