Il percorso di Gemma a Uomini e Donne, potrebbe essere vicino a una svolta. Dopo essere rimasta senza corteggiatori per un bel po' di settimane, in questi giorni Galgani è stata avvistata nel centro di Roma mentre passeggiava presumibilmente con un signore nuovo del cast. Il cavaliere con la quale la 71enne è stata paparazzata di recente, dovrebbe essere una new entry del Trono Over, un uomo che sembra avvicinarsi alla sua età e con il quale pare andare già molto d'accordo.

Novità amorose per la 'regina' di Uomini e Donne

Le sfortune amorose di Gemma, sembrano essere finite: come dimostra un video che è stato caricato dalla pagina Instagram "uominiedonneclassicoeover", la dama torinese sta frequentando un signore dopo un periodo un po' fiacco dal punto di vista sentimentale.

Se le prime registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne la 71enne le ha passate esclusivamente a litigare con Tina per via dei ritocchini estetici che ha fatto durante l'estate, le prossime potrebbero essere quelle giuste per raccontare qualche bella novità in ambito privato.

Nel breve filmato che sta facendo il giro dei social network, infatti, si vede la protagonista del Trono Over passeggiare sottobraccio con un cavaliere la cui identità è ancora sconosciuta. Pare che la 71enne stia uscendo con un nuovo signore del parterre, un uomo con i capelli bianchi con il quale sembra avere già una bella intesa.

Inizio difficile a Uomini e Donne

Nel video che documenta la nuova frequentazione di Gemma, si vede chiaramente che sia lei sia il signore al suo fianco indossano i microfoni: qualche sera fa, dunque, Galgani e il suo spasimante hanno fatto un'uscita con le telecamere di Uomini e Donne appresso.

È probabile, dunque, che le anticipazioni delle prossime puntate che saranno registrate, aggiornino i telespettatori su questa nuova conoscenza della "regina" del Trono Over, la prima seria dopo un inizio di stagione davvero difficile.

La torinese, infatti, ha trascorso la maggior parte del tempo da sola ad aspettare che qualcuno la invitasse a ballare: questo ha provocato l'ilarità di Tina, che non ha perso l'occasione per punzecchiare la rivale sul fatto che nessuno la sta corteggiando nonostante si sia rifatta il seno e le labbra per apparire più seducente agli occhi dei cavalieri del parterre.

Non si sa ancora se la persona con la quale la dama è stata paparazzata sia un membro del cast oppure un uomo che ha contattato la redazione appositamente per conoscere meglio solo lei: questo si saprà con certezza leggendo gli spoiler delle nuove registrazioni del dating-show.

Tina e Isabella 'rivali' di Gemma a Uomini e Donne

L'edizione 2021/2022 di Uomini e donne, è cominciata in salita per Gemma. Nonostante abbia cercato di ringiovanire il proprio aspetto rifacendosi il seno e le labbra, la dama ha fatto fatica a catturare l'attenzione di almeno un cavaliere del parterre.

L'unico signore con il quale Galgani è uscita nelle prime settimane di registrazione, è Filiberto. L'uomo in questione aveva contattato la redazione per conoscere un po' meglio Isabella, ma lei l'aveva gentilmente rifiutato dopo averlo visto litigare con Tina in studio.

Maria De Filippi ha chiesto al cavaliere di rimanere nel programma e di provare a fare un'esterna con la sempre più single Gemma: i due si sono visti e sentiti, ma lei ha interrotto subito il rapporto perché non ha provato nulla.

Il signore con il quale la 71enne è stata paparazzata in centro a Roma, invece, resta ancora uno sconosciuto al pubblico del dating-show, che ora freme dalla curiosità di sapere qualcosa in più su questo possibile nuovo amore della regina del Trono Over.