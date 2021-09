Can Yaman continua ad essere il personaggio più discusso del momento. L'attore turco è tornato al centro del Gossip per la notizia della fine della sua relazione con Diletta Leotta. Ormai, come riportato da diversi settimanali di gossip, non ci sarebbero più dubbi sul fatto che la love story che ha tenuto banco per tutta l'estate sarebbe giunta al capolinea. E, dopo che negli ultimi giorni, Yaman è stato paparazzato in lacrime, alcuni fan dell'attore hanno duramente sbottato ritenendo che tali scatti sarebbero stati manipolati.

L'attore turco Can Yaman paparazzato in lacrime dopo l'addio con Diletta

Nel dettaglio, in questi giorni sono apparse sulle pagine della rivista "Diva e Donna", degli scatti di Can Yaman in lacrime.

L'attore turco è stato beccato visibilmente afflitto e dispiaciuto: secondo quanto riportato dalla rivista di gossip, tale situazione potrebbe essere dovuta alla fine della sua relazione con Diletta Leotta.

"Le lacrime di Can Yaman rimasto solo", titola il giornale e gli scatti nel giro di poche ore hanno fatto il giro del web e dei social, facendo adirare i tantissimi fan dell'attore.

Sui social, infatti, i numerosi sostenitori di Can hanno puntato il dito contro la rivista per aver riportato la notizia secondo cui le lacrime dell'attore sarebbero dovute alla fine della relazione con la conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma streaming Dazn.

I fan sbottano e difendono Can Yaman: 'Tutto falso, è una tortura'

"L'unica cosa che dispiace è la tortura che deve sempre subire Can, va bene essere famosi, ma sti giornalisti che a seconda di come muove l'unghia del piede interpretano quello che vogliono, hanno rotto", ha sbottato una sostenitrice dell'attore, spezzando così una lancia a suo favore.

"Tutto falso, Can è un ragazzo formidabile", scrive ancora qualcun altro ritenendo di non credere alla presunta crisi di nervi che il divo delle soap avrebbe avuto dopo l'addio con Diletta.

"È una foto manipolata, non ci credo, scrivono tante stupidaggini", ha scritto ancora un altro sostenitore dell'attore turco che non crede nella storia delle lacrime versate per la conduttrice.

Continua il silenzio di Can Yaman e Diletta sulla loro storia

Quale è a questo punto la verità dei fatti? Can Yaman, fino a questo momento, continua a perseguire la strada del silenzio.

L'attore, da quando sono emersi i rumors legati alla fine della sua relazione con la bella Diletta, non ha mai proferito parola su quanto sta accadendo e su cosa è successo con l'ormai ex fidanzata.

Prima o poi romperanno questo muro del silenzio e faranno chiarezza su questa storia d'amore che ha fatto sognare i fan?