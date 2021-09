Grandi colpi di scena in arrivo nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, la seguitissima soap opera del primo pomeriggio di Canale 5 che proseguirà la sua messa in onda per tutta la stagione autunnale. Le anticipazioni delle nuove puntate turche della soap rivelano che ci sarà spazio per il rapimento di Eda che porterà Serkan a prendere una drastica decisione sul conto dell'ultima arrivata in azienda, la spregiudicata Balca.

Serkan ed Eda pronti per le nozze: anticipazioni Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap Love is in the air, rivelano che fin dal primo momento in cui è arrivata in azienda, Balca non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di Serkan ed ha fatto di tutto per conquistarlo.

La donna, dopo aver consultato una cartomante che le ha predetto che il suo uomo della vita avrebbe avuto come iniziali SB, si è convinta del fatto che potesse essere proprio Serkan Bolat.

Da quel momento in poi, ha cercato di far breccia nel suo cuore ma il sogno della donna è svanito nel momento in cui Serkan ha scelto di convolare a nozze con Eda.

A quel punto, Balca ha cercato di studiare un nuovo piano per cercare di riconquistare l'architetto e per prima cosa si è fatta invitare da Eda alla festa pre-matrimonio, che la ragazza ha organizzato con le sue amiche.

Eda viene rapita prima del matrimonio

Le trame turche della soap opera, rivelano che proprio durante questa festa accadrà un episodio spiacevole: tutte le donne presenti verranno fatte addormentare con un sonnifero messo nel cocktail.

Un piano studiato nei dettagli dal principe Seyman, con lo scopo ben preciso di rapire Eda a poche ore dal fatidico matrimonio con Serkan e in questo modo evitare che i due possano diventare marito e moglie.

Ebbene, dalle immagini di sorveglianza, emergerà che l'unica persona a non bere questo cocktail sarà proprio Balca, la quale però quando tutte finiranno per svenire fingerà anche lei di perdere i sensi.

Balca viene licenziata e cacciata via: anticipazioni turche Love is in the air

La donna, quindi, essendo vigile e cosciente assisterà alla scena del rapimento di Eda ma non farà nulla per impedirlo. Di conseguenza, tali episodi porteranno a pensare che possa essere anche lei complice del principe.

Per fortuna, però, il rapimento di Eda non durerà a lungo.

Le anticipazioni turche di Love is in the air rivelano che il giorno dopo, Serkan riuscirà a liberare la sua amata, dopodiché vorrà vedersi chiaro sulla vicenda e prenderà una drastica decisione sul conto di Balca.

L'architetto, dopo aver visionato i filmati di quella sera, non avrà alcun dubbio sulla colpevolezza di Balca e per questo motivo deciderà di cacciarla via definitivamente dalla Art Life, ritenendola una persona poco affidabile.