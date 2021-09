Can Yaman continua ad essere il personaggio più amato e chiacchierato del momento. Costantemente al centro del Gossip, il divo turco questa estate ha tenuto banco per la sua storia d'amore con Diletta Leotta che, a quanto pare, sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Da più di un mese, ormai, i due non si mostrano più insieme nonostante in un primo momento avessero condiviso molti momenti della loro vita di coppia. E, in queste ore, Can Yaman è stato addirittura paparazzato in lacrime.

Dopo l'addio con Diletta Leotta, Can Yaman beccato in lacrime

Lo scoop è stato fatto dalla rivista "Diva e Donna" che questa settimana ha pubblicato degli scatti di Can Yaman, in cui l'attore si mostra in lacrime e si parla ufficialmente di addio con Diletta Leotta.

"Le lacrime di Can Yaman rimasto solo", scrive la rivista di gossip pubblicando le foto in cui l'attore turco appare mentre si strofina gli occhi, dopo aver pianto.

"Dopo l'addio a Leotta, le foto di una crisi di nervi", scrive ancora il settimanale, confermando di fatto che la relazione con la bella conduttrice sportiva, volto simbolo di Dazn, sarebbe giunta ufficialmente al capolinea.

Il ritorno in tv di Diletta Leotta: la conduttrice ignora Can

Del resto, già da un po' di settimane ormai, circolavano voci legate ad una rottura definitiva tra Can e Diletta.

L'assenza dell'attore alla festa di compleanno della conduttrice, così come quella di Diletta al fianco dell'attore turco durante la Mostra del Cinema di Venezia aveva alimentato ancora di più il gossip in merito ad una rottura definitiva.

Un'ulteriore conferma arriva anche dalla prima intervista televisiva che Diletta ha rilasciato al programma di Italia 1, "Buoni o cattivi", condotto da Veronica Gentili.

Diletta Leotta, su Italia 1, parla del suo uomo ideale

La conduttrice ha avuto modo di rispondere a delle domande dove le veniva chiesto come dovesse essere il suo uomo ideale e, anche in quell'occasione, Diletta non ha proferito parola su Can Yaman, ignorandolo completamente.

Parlando, invece, del suo prototipo di uomo, Leotta ha ammesso che deve essere in primis una persona rispettosa, che deve rispettare il suo lavoro e che sappia farla sentire amata.

Insomma il mistero sulla coppia si infittisce sempre più, anche se i numerosi fan che hanno creduto in questa storia d'amore, si augurano a questo punto che i due possano fare chiarezza (una volta per tutte) sui motivi ufficiali che li hanno portati a dirsi addio e di conseguenza a chiudere questa relazione.

La verità verrà a galla, prima o poi? Intanto Can si dedica al suo lavoro e da qualche giorno ha iniziato le riprese della fiction "Viola come il mare", destinata al prime time Mediaset.