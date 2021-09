Tra i protagonisti della Mostra del Cinema di Venezia 2021 c'è stato anche Can Yaman, l'attore turco diventato un vero e proprio divo nel nostro Paese, dove sta conquistando sempre più ruoli di prestigio nel cinema e nella televisione. La sua presenza a Venezia non è passata affatto inosservata anche se, l'attore turco è stato duramente stroncato dalla stampa, che ha definito "inutile" la sua presenza alla Mostra.

Le dure critiche contro Can Yaman alla Mostra di Venezia 2021

Nel dettaglio, a poche ore dalla cerimonia di chiusura della Mostra di Venezia 2021, è stato fatto un bilancio sulle pagine del "Corriere della Sera" e, contrariamente a tutte le aspettative, Can Yaman è stato duramente bacchettato e criticato.

"Che c'entrava con la Mostra del Cinema di Venezia? Niente", è stato scritto sul noto quotidiano dove viene sottolineato il fatto che Can Yaman è stato premiato non come attore bensì come personaggio televisivo dell'anno.

"Il futuro Sandokan ha gigioneggiato sul red carpet", ha sentenziato ancora il quotidiano che così non ha risparmiato frecciatine nei confronti del divo turco.

I nuovi impegni professionali di Can Yaman, futuro Sandokan in tv

In attesa di scoprire se Can replicherà a queste dure critiche legate alla sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, l'attore sui social continua a mostrare gli allenamenti e le fasi di preparazione per la fiction "Viola come il mare", il nuovo prodotto destinato alla prima serata di Canale 5.

Le riprese si svolgeranno nel corso dell'autunno e andranno avanti per diversi mesi in Italia: al suo fianco, in questa nuova esperienza professionale, ci sarà Francesca Chillemi, l'ex Miss Italia che ha già avuto modo di lavorare con Can nella fiction Che Dio ci aiuti.

Al termine delle riprese di Viola come il mare, Yaman sarà protagonista del remake di Sandokan, dove reciterà al fianco di Luca Argentero.

Intanto, però, l'attore continua ad essere anche al centro del Gossip per la sua turbolenta e chiacchieratissima storia d'amore con Diletta Leotta, che ha tenuto banco per tutto il corso dell'estate.

La love story tra Can e Diletta: tra i due sarebbe finita

I due, da un po' di tempo hanno fatto perdere le loro tracce: ormai non si mostrano più insieme e non ci sarebbero più dubbi sul fatto che questa relazione sia giunta al termine.

Sia Can che Diletta stanno proseguendo le loro vite da single: non trascorrono più fine settimana insieme e non si mostrano più l'uno al fianco dell'altro sui social.

Un chiaro segnale del fatto che avrebbero scelto di interrompere la loro breve ma intensa relazione, che ha fatto sognare i fan ma che al tempo stesso, ha attirato anche molte critiche e sospetti circa la veridicità di questo sentimento.