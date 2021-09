Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in onda il 14 e 15 settembre su Rai 1 rivelano che ci saranno diversi colpi di scena. Occhi puntati in primis sul ritorno della giovane Tina in casa Amato, mentre Vittorio verrà corteggiato dalla bella modella Ines.

Spazio anche al rapporto tra Armando e Gloria, che si ritroveranno a trascorrere sempre più tempo insieme.

Vittorio corteggiato da Ines: anticipazioni Il Paradiso 6 del 14 settembre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di martedì 14 settembre riportano che in città arriverà Ines, una giovane modella che cercherà in tutti i modi di far breccia nel cuore di Vittorio.

Questi però non sarà ancora pronto a lasciarsi alle spalle il passato e la relazione con Marta, e per questo motivo non cederà alle lusinghe della modella.

Intanto Adelaide non approverà la relazione tra Ludovica e Marcello, ritenendo che i due ragazzi appartengano a ceti sociali troppo diversi. La contessa sarà convinta che il legame con il barista non sia un buon biglietto da visita per Ludovica, dato il suo incarico di vicepresidentessa del Circolo.

Il ritorno a casa di Tina Amato

La trama della puntata del 14 settembre 2021 evidenzia anche che si parlerà del rapporto tra Armando e Gloria: i due appariranno sempre più vicini, e il capo-magazziniere diventerà un confidente per la donna. Gloria confesserà ad Armando di essere ancora innamorata del suo ex marito, Ezio, che non ha mai dimenticato del tutto.

Successivamente giungerà il momento di una sorpresa per la famiglia Amato. La giovane Tina, dopo un lungo periodo trascorso fuori Milano, rimetterà piede in città e tornerà dai genitori.

Ludovica non cede ai ricatti della contessa: anticipazioni Il Paradiso 6 del 15 settembre

Gli spoiler della soap opera di Rai 1 sottolineano che Ludovica non avrà intenzione di lasciarsi intimidire dai ricatti della contessa.

la quale le ha chiesto espressamente di prendere una decisione tra il Circolo e l'amore per Marcello.

La giovane Brancia è determinata ad andare avanti per la sua strada, e per questo motivo deciderà di presentarsi proprio con Marcello al prossimo evento in programma al Circolo.

Intanto Tina, dopo il suo rientro in città, passerà al Paradiso per salutare tutte le sue "vecchie amiche". Un momento di grande affetto e commozione che verrà immortalato con degli scatti da Vittorio.