Doveva essere la giornata della riaccensione dei palinsesti invernali della Rai, ma uno sciopero dei lavoratori della Tv di Stato rischia di compromettere l'intera programmazione. Dello sciopero si parlava già da settimane, quando le maestranze Rai avevano minacciato di incrociare le braccia in questa giornata, mandando di fatto in frantumi il cosiddetto kick-off della Rai. Al momento, le promesse sembrerebbero essere mantenute: Unomattina e Agorà, rispettivamente su Rai 1 e Rai 3, non sono infatti andati in onda.

Unomattina il primo programma a slittare: al suo posto un 'meglio di'

Il primo esordio a saltare, dunque, è quello del programma contenitore del canale ammiraglia della Tv di Stato. Alle ore 7:10 era previsto il debutto stagionale di Unomattina, condotto da Monica Giandotti e Marco Frittella. I telespettatori che attendevano questo appuntamento, però, hanno ben presto capito che qualcosa non stesse andando come previsto quando la copertura di Rai News (ovvero il traino di Unomattina) si è prolungato più del previsto, sforando. Successivamente, ai spettatori è stato mostrato un cartello di avviso, nel quale si comunicava dello sciopero e dei rischi che questo avrebbe potuto comportare. Successivamente è iniziato Unomattina, con i due conduttori che hanno dato il buongiorno ai telespettatori.

Tuttavia, non si tratta della prima puntata stagionale, ma un cosiddetto 'meglio di', con alcuni degli spezzoni più significativi mandati in onda durante la scorsa stagione invernale.

A causa di un'agitazione sindacale #Unomattina del #13settembre va in onda con un "meglio di" pic.twitter.com/PY0Q0xfbC5 — Unomattina (@Unomattina) September 13, 2021

A rischio numerosi altri programmi del daytime Rai

Ma Unomattina non è stato l'unico programma a dover fare i conti con lo sciopero.

Alle ore 8:00, su Rai Tre, era prevista una nuova puntata di Agorà, talk politico condotto dalla giornalista Luisella Costamagna. Anche questo appuntamento, però, è saltato e sul terzo canale della Tv di Stato è andato in onda un film in bianco e nero. Le pagine Twitter di entrambi i programmi saltati hanno pubblicato un breve comunicato, in cui spiegano che la programmazione di tutta la giornata potrebbe avere delle modifiche a causa di una "agitazione sindacale".

A causa di un’agitazione sindacale la programmazione della giornata potrebbe subire variazioni. #agorarai — Agorà (@agorarai) September 13, 2021

Al momento non è garantita la corretta trasmissione neanche degli altri programmi, in particolare quelli che, nella data odierna, avrebbero dovuto fare il loro ritorno in onda su Rai 1: su tutti Storie Italiane (previsto per le 10:00), E’ sempre mezzogiorno (che dovrebbe andare in onda alle 12:00), Oggi è un altro giorno (in programmazione per le 14:00) e La Vita in Diretta di Alberto Matano (in onda dalle 17:05). Anche Rai 2 potrebbe subire delle conseguenze: nella giornata odierna, infatti, dovrebbe esordire la nuova stagione de I Fatti Vostri, condotto per la prima volta da Anna Falchi e Salvo Sottile.