Can Yaman volta pagina dopo l'addio alla conduttrice Diletta Leotta. Ormai non è più un mistero che l'attore turco non faccia più coppia fissa con il volto di Dazn. I due hanno intrapreso due strade completamente differenti, come testimoniato nel corso delle ultime settimane dal fatto che non si mostrino più insieme e che ormai viaggiano su due binari completamente differenti. Intanto Can è tornato al suo lavoro e in queste ore ha mostrato ai fan social di avere già un grande feeling con la sua partner femminile, Francesca Chillemi.

Dopo l'addio a Diletta Leotta, Can Yaman volta pagina

Nel dettaglio, da circa un mese e mezzo ormai Can e Diletta non si mostrano più insieme sui social: sebbene i due continuino a seguirsi su Instagram, non si scambiano più "like" ed entrambi hanno intrapreso due percorsi di vita totalmente differenti.

Non ci sono più dubbi sul fatto che il loro amore sia scoppiato definitivamente, dopo che per circa sei mesi avevano fatto sognare i milioni di fan che li seguono sui social. I due, però, nonostante la separazione non hanno proferito parola su quanto è successo: entrambi vanno avanti per la loro strada e hanno scelto di non dare spiegazioni ai fan che li seguono.

Francesca Chillemi e Can Yaman: grande feeling sul set della nuova fiction

Intanto, per l'attore turco che ha conquistato il gradimento del pubblico di Canale 5 con la serie tv DayDreamer - Le ali del sogno, è giunto il momento di tornare alla sua grande passione. Can, infatti, da qualche giorno è impegnato con le riunioni di "Viola come il mare", la nuova fiction prodotta da Lux Vide, destinata alla prima serata di Canale 5 del 2022.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un progetto molto ambizioso e già attesissimo dal pubblico: al suo fianco, in questa nuova avventura professionale, ci sarà l'attrice Francesca Chillemi, ex Miss Italia, che ha già avuto modo di lavorare con Can sul set di Che Dio ci aiuti. E, dalle prime stories social che i due hanno postato sui social, emerge subito che tra Can e Francesca vi sia un gran bel feeling.

Il regalo di Can per la collega Francesca

In queste ore, l'attore turco ha postato su Instagram degli scatti che lo ritraggono in compagnia dell'attrice, proprio negli uffici di Lux Vide, dove si stanno svolgendo le riunioni in vista delle prime riprese ufficiali. Questa mattina, invece, Can ha ironizzato su Francesca e complice il "ritardo" dell'attrice in ufficio, ha postato delle stories in cui si chiedeva dove fosse.

"Mi sta sput...", ha ribattuto Francesca Chillemi nel momento in cui è arrivata finalmente sul posto di lavoro mentre Can per "farsi perdonare" le ha regalato il suo profumo, "Mania", diventato già uno dei prodotti più acquistati del momento.