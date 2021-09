Il clima all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 promette scintille tra Raffaella Fico e Soleil Sorge, entrambe protagoniste di questa nuova edizione. Le ragazze hanno varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà e fin dal primo minuto tra le due non è corso buon sangue. In particolar modo, Raffaella non ha gradito il modo in cui è stata salutata dall'ex protagonista di Uomini e donne e ha immediatamente replicato e sbottato in diretta televisiva.

Primo scontro nella casa del GF Vip 6 tra Raffaella e Soleil

Nel dettaglio, Soleil Sorge che in passato è stata una "protagonista indiretta" del GF Vip per aver lasciato il suo fidanzato Luca Onestini, quest'anno è stata scelta come concorrente ufficiale del reality show.

Nel momento del suo ingresso, ha avuto modo di salutare i suoi nuovi inquilini, tra cui anche Raffaella Fico, che torna nella casa dopo 13 anni dalla sua prima esperienza.

Quando è arrivato il momento di salutare Raffaella, Soleil ha usato un'espressione inglese che, tradotta in italiano, diventa: "Ciao str...".

'Non è carino da dire', sbotta Raffaella Fico in diretta al GF Vip

Immediata la reazione della Fico, che ha prontamente sbottato contro l'ex volto di Uomini e donne, dando vita così alla prima catfight di questa edizione del Grande Fratello Vip.

"Non è carino da dire. Non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa. Mamma mia come è perfida. Mi dispiace perché tra donne c'è solidarietà ma non le sto simpatica", ha sbottato subito Raffaella.

In attesa di scoprire come si evolverà il rapporto tra Raffaella e Soleil nel corso delle prossime settimane all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, nel corso della prima puntata, Fico ha fatto adirare anche il suo ex fidanzato Mario Balotelli.

E quando domani mattina litigheranno perché Soleil dirà a Raffaella “Io morta” e la Fico le chiederà di avere rispetto per i defunti?#GFVIP pic.twitter.com/sl20ECwCBM — Paola. (@Iperborea_) September 13, 2021

Mario Balotelli sbotta contro la sua ex Raffaella Fico

La showgirl durante il video di presentazione ha parlato del suo rapporto con il noto calciatore, padre di sua figlia Pia e ha ammesso che pur essendo un padre abbastanza premuroso, potrebbe fare "molto di più" nei confronti di sua figlia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Le parole di Raffaella non sono piaciute per niente al calciatore che, pur trovandosi in Turchia per motivi lavorativi, non ha esitato a postare una story su Instagram, in cui ammetteva di essere stufo delle cattiverie e delle bugie che venivano dette sul suo conto.

Insomma un inizio GF Vip decisamente "scoppiettante" per la bella Raffaella, che si appresta a diventare una delle protagoniste indiscusse di questa sesta edizione, a distanza di ben tredici anni dalla sua prima partecipazione alla versione "nip" del reality show Mediaset.