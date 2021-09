Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che le puntate del 29 e 30 settembre saranno ricche di vicende da non perdere. All'Atelier si respirerà un'aria di forte tensione a causa della discordia tra Agnese e la new entry Flora. Quest'ultima informerà Vittorio della missiva ricevuta dal defunto Achille Ravasi, mentre Adelaide storcerà il naso quando apprenderà che la ragazza è stata assunta come stilista. Ezio Colombo rivelerà alla figlia di avere un'altra donna dopo tanti anni di singletudine, mentre Gloria sarà determinata a scrivere una lettera al suo ex.

Come reagirà Stefania davanti alla notizia di suo padre? Nel frattempo Ludovica sarà impegnata con la vendita di Villa Brancia: andrà tutto a buon fine?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 29 settembre: Vittorio apprende della lettera di Achille

Flora comunicherà a Vittorio di aver ricevuto una lettera dal defunto padre Achille. Intanto, l'arrivo di quest'ultima nelle vesti della nuova stilista del Paradiso delle Signore, ha costituito una vera e propria fonte di allegria ed entusiasmo da parte delle Veneri, soltanto Agnese non si è mostrata entusiasta nonostante la recente promozione ricevuta. Le anticipazioni del 29 settembre rivelano che anche un altro personaggio della daily soap non reagirà assolutamente bene a tale assunzione: Adelaide di Sant'Erasmo.

Considerando che Flora è la figlia di suo marito Achille, va da sé che l'algida contessa non sia per niente entusiasta dall'idea di averla così vicina.

Stefania sarà letteralmente raggiante per via di suo padre Ezio, il quale ha sostenuto un colloquio per la ditta Palmieri per poter sostituire l'uscente Cosimo. Gloria non rimarrà indifferente davanti all'ex marito, quindi deciderà di scrivergli una lettera.

Infine Salvatore mostrerà segni d'impazienza e molta ansia, perché non vede l'ora di rivedere la donna che è riuscita a fargli tornare ad accelerare i battiti del cuore: Anna Imbriani.

Spoiler Il Paradiso delle Signore, puntata 30 settembre: Il gesto di Salvatore non va a buon fine

Ne accadranno di cotte e di crude nella puntata del 30 settembre de Il Paradiso delle Signore.

Salvatore Amato farà i conti con l'ennesima delusione d'amore. Dopo aver inviato dei fiori anonimi ad Anna, il socio di Marcello si renderà conto con estremo dispiacere, che il suo gesto non ha avuto gli effetti sperati. Riuscirà a conquistare Anna Imbriani? Ancora è tutto da vedere.

Umberto deciderà di assumere Ezio Colombo come rimpiazzo di Cosimo Bergamini. Tra l'altro l'uomo confesserà alla figlia di provare un forte sentimento per un'altra donna, dopo tanti anni di solitudine amorosa. Tra Beatrice e Roberto inizierà a crearsi una grande sintonia a livello lavorativo, mentre Ludovica si concentrerà sulla vendita di Villa Brancia. Nel frattempo al Paradiso delle Signore ci sarà aria di tempesta tra Agnese e la nuova arrivata Flora. Vedremo se ci sarà una tregua tra di loro o se i rapporti lavorativi saranno ancora più tesi.