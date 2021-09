Drammatici momenti catalizzeranno l'attenzione dei telespettatori di Brave and Beautiful (Cesur ve Güzel) nel corso della puntata trasmessa il 7 settembre sui teleschermi di Canale 5.

La trama della Serie TV raccontano che Tahsin Korludag avrà in mano il destino della madre di Cesur, il suo acerrimo nemico. Fugen, infatti, verrà rinchiusa all'interno di una gabbia appesa nel vuoto mentre suo figlio sarà sulle tracce di Riza.

Anticipazioni Brave and Beautiful puntata martedì 7 settembre

Le anticipazioni di Brave and Beautiful riguardanti la nuova puntata prevista martedì 7 settembre in prima visione tv raccontano che Serhat e le forze dell'ordine organizzeranno un piano per arrestare Riza, utilizzando anche l'aiuto di Cesur.

Grazie ad un indirizzo Ip, gli uomini riusciranno a localizzare il nascondiglio del malvivente all'interno di un quartiere fatiscente. Ma al loro arrivo di Riza non ci saranno tracce.

Cesur, intanto, sospetterà che Tahsin possa essere coinvolto dopo aver riconosciuto l'uomo che aveva lanciato la pietra. Il procuratore, a questo punto, comprenderà che il suo pc potrebbe essere stato violato. Suhan, invece, deciderà di rimanere a Istanbul nonostante l'arrivo di un'altra missiva di Riza da Nisantasi.

Infine Hulya avvertirà Cahide che non si libererà tanto facilmente di lei dopo aver appreso che le sta nascondendo qualcosa.

Fugen scompare nel nulla

Nella puntata di Cesur ve Güzel trasmessa il 7 settembre su Canale 5, Mihriban, Cesur e il procuratore tenderanno un agguato a Tahsin, Mehmet e Tayfun dopo aver appreso che la loro corrispondenza è stata vittima di spionaggio industriale.

Elif e Sirin accompagneranno Fugen a fare un giro in automobile, ma troveranno la strada interrotta dalla presenza di alcuni tronchi di albero. Le due donne, a questo punto, cercheranno di liberare la carreggiata, mentre la madre di Cesur farà perdere le proprie tracce. Sirin noterà il veicolo di Tahsin dileguarsi a velocità folle.

Tahsin trova la madre di Cesur rinchiusa in una gabbia appesa nel vuoto

Nel frattempo un mendicante interromperà la corsa di Tahsin, consegnandoli un biglietto con delle indicazioni stradali. Korludag senior sarà minacciato di non vedere più Adalet se non si presenterà da solo alla vecchia fabbrica. Quindi il padre di Suhan si recherà sul luogo dell'appuntamento sperando di salvare Adalet, qui accadrà un colpo di scena.

Tahsin vedrà la madre di Cesur all'interno di una gabbia sospesa nel vuoto.

In attesa di conoscere cosa succederà in Brave and Beautiful, si ricorda che le puntate perse possono essere riviste on demand sulla piattaforma "Mediaset Play Infinity" poche ore dopo la messa in onda in tv.